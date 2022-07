A kerület a honlapjánnak tájékoztatása szerint időszerű a fejlesztés, a látványterveket még a június végi közgyűlésen mutatták be. Az ülésen elhangzott, hogy az 1980-as években készült faházak állapota leromlott, ezért az önkormányzat koncepciótervet készíttetett a pihenőhely komplex megújítására. A vázlatterveket jegyző építészeti iroda munkatársa a testületi ülésen arról beszélt, hogy új, sorházszerűen egymás mellé kapcsolt, könnyűszerkezetes lakóegységek váltanák a faházakat, amelyekben 8-10 fős, nagy légterű szobákat alakítanának ki. A lapos tetős főépületben ráépítéssel hat újabb szoba jönne létre, továbbá korszerűsítenék a meglévő étkezőteret, konyhát és a mosdókat. Új attrakcióként egy oldalról nyitott, csűrszerű ház épülne, ami mászófallal, pingpongpályával rendelkezne, ahol közösségi programokat is tarthatnának. A gyerekek számára rendelkezésre álló férőhelyek száma nem változik, a továbbiakban is 110 diákot tudnak majd egyidejűleg fogadni.