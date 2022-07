Jelenleg Ráksiban mindössze két eladó ház található, miközben öt-hat évvel ezelőtt még folyamatosan nyolc-tíz házon volt látható az eladó tábla. Most ha meghirdetnek egy ingatlant, azonnal jelentkezik rá vevő. Nagy csáberő, hogy közel van az igali termálfürdő, de gyakoribb eset, hogy nem üdülővendégek vesznek itt ingatlant, hanem állandó beköltözőkkel nő a faluban élők száma. Sok kisgyermekes család költözött ide, kihasználva a csok-os otthonteremtés lehetőségét, felelte érdeklődésünkre Gáspár Tamás, Ráksi polgármestere. A buszközlekedés jó, és a csendes, nyugodt falu jó hely a telepedőknek.

Ságvár lakosságának száma átlépte a kétezret, büszkélkedett vele Kecskés Gábor polgármester, aki hozzátette, hogy 18 évnyi munka eredménye érett be ezzel. Élhető lett a Balatonhoz közeli kistelepülés, mert van iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő, gyógyszertár, szálloda, sőt öt élelmiszerbolt és két benzinkút is. Az utóbbi években telkeket alakítottak ki a faluban, amelyek elfogytak. Sokan építkeznek, és költöznek ide Siófokról, de még Budapestről is.

Az országon belüli költözések módosítják a településeken élők számát, de csak árnyalni tudják az összképet. Tavaly a legnagyobb belföldi vándorlási nyereséget ezer lakosra számítva Pest megye könyvelhette el (13,6 ezrelék), mellette Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében volt még jelentős belföldi vándorlási többlet (5,6, illetve 4,2 ezrelék). A legnagyobb mértékű belföldi elvándorlást Budapest mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szenvedte el, de kiemelkedő volt az ebből eredő népességcsökkenés Hajdú-Bihar, Csongrád és Békés megyében is. 2021-ben a nemzetközi vándorlást tekintve a határ menti megyék bizonyultak a legvonzóbbnak, Vas, Zala, Csongrád, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

2021-ben a halálozások száma az ország valamennyi megyéjében meghaladta a születésekét. Az ebből adódó természetes fogyás mértéke azonban eltérőnek bizonyult. A 6,4 ezrelékes országos átlagnál jelentősen erőteljesebb, vagyis 9,2 és 10,9 ezrelék közötti volt a népességcsökkenés Békés, Nógrád, Somogy és Tolna megyében, az alacsony születési és az átlagosnál magasabb halálozási ráták következtében. 2021-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Tolna és Nógrád megye lakossága csökkent a legnagyobb mértékben.

Pest, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében volt viszonylag magas a születési és alacsony a halálozási arány, ezért ezekben a megyékben volt a legkisebb, 3,3 és 4,5 ezrelék közötti a természetes fogyás. Ez annak is köszönhető, hogy az országosnál fiatalabb ezeknek a megyéknek a korösszetétele.