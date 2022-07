Hajnali öt órakor már készült a körmös csülökpörkölt a Jó falatka büfében. Babai Tamásné egy hatalmas kondérban főzte meg a sokak által kedvelt ételt, melyet sós burgonyával kínált. A büfé tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, kedveli a különleges főzési alkalmakat, ezért is csatlakozott a piac Bográcsban készült ételek vására elnevezésű napjához. – Az életem a főzés, nagyon szeretem csinálni. Igyekszem mindent háziasan elkészíteni – mondta Babai Tamásné.

Fotók: Lang Róbert

Kovács Csaba, vagy ahogyan sokan ismerik Halas Csabi is kitett magáért az eseményen. Ezúttal nem halászlével, hanem bográcsban sült halakkal csábította el a piac közönségét. Keszeg, kárász, pisztráng, törpeharcsa és ponty patkó is rotyogott az olajban, a kisebb bográcsban tintahal karikák készültek. Kovács Csaba kérdésünkre elmondta, hajnali három órakor álltak neki panírozni a friss halakat, az első adagot öt órakor kezdték el sütni. – Sokan hiányolják a halászlevet, de szerencsére a sült halak is jól fogynak. Azt gondolom, hogy nagyon jók az ilyen alkalmak. Végre kicsit kimozdulunk a hétköznapokból és olyan ételek is készülnek, ami nem feltétlenül kerül minden nap az emberek asztalára – emelte ki Kovács Csaba.

A piacozók is megcsodálták, hogy milyen különleges halak lehet vásárolni a piacon. Takács István is szemügyre vette a kopoltyúsokat, majd két adaggal vásárolt a törpeharcsából. Lapunknak elmondta, nagyon kedveli a főzős napokat a piacon, szeretné ha minél többször szerveznének hasonló alkalmakat. A Kaja Tanya bográcsa előtt is sokan álltak sorba. Zöldséges marhapofa készült raguval, friss kaporral és házi punyával. Korpics Krisztina, a Kaja Tanya üzletvezetője érdeklődésünkre azt mondta, gyakran megfőzik ezt az ételt. Vásárlóik nagyon kedvelik a marhát és a punyát is, melyet egyik dolgozójuk készít el egy régi recept alapján.

Vargáné Bíró Éva, a kaposvári Nagypiac vezetője hangsúlyozta, a főző napok célja, hogy minél többeket a piacra csalogassanak és megmutassák, hogy minden szükséges élelmiszert be lehet szerezni az árusoknál. - Aki itt ételt készít, az arcát is hozzáadja. Mindenki számára fontos a minőség és az, hogy visszatérjenek a vásárlók. A piacon nem lehet rosszat kínálni, csak jót, mert a vásárlók nagyon igényesek és kényesek arra, hogy a pénzükért mit kapnak – tette hozzá Vargáné Bíró Éva.