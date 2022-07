Tíz éve lép fel különböző formációkban a balatonboglári jazzdobos, Hoff Marcell is a jazz és Bor fesztiválján. Most egy a pandémia előtt alakult formációval, a Lounge FM-mel mutatkozott be.

– Sajnos, a járvány miatt kevés fellépésünk volt, nem tudtunk bemutatkozni, tulajdonképpen ez a bemutatkozó fellépésünk. Smooth jazzt játszunk, ami könnyen emészthető, slágereket dolgoztunk fel az új csapattal. Azok közé tartozom, akik játszottak az első jazz és a bor fesztiválon – mondta Hoff Marcell a fellépés előtti percekben.

– A jazz és a bor nagyon jó társa lesz önöknek a héten! - ezekkel a szavakkal köszöntötte a közönséget Gergely Csaba, a Balatonboglári Helyi Érték Egyesület elnöke.

– Petőfi Sándor Egy estém otthon című verse jut eszembe, ha a fesztiválra gondolok. Egy pohár bor mellett milyen jól elbeszélgettek, önöknek pedig még jó zene is lesz a kellemes beszélgetéshez. Sokszor kell döntenünk az életben: iszunk, vagy nem iszunk, iszunk, vagy vezetünk? Én azt mondom, hogy döntsünk! - húzta meg tréfásan poharát Lubics László a város nevében.

– Egyszer kimaradt és most is keservesen indult a szervezés, mert nem jött pályázati pénz, önerőből és a szponzorok segítségével tudtuk megvalósítani a rendezvényt, ezért jöjjenek minél többen, hogy legyen bevétel a jegyükből – kérte Szalai Tünde, a helyi Érték Egyesület szervezője, a rendezvény alapítója, aki önkéntes csapatával idén is nyolc zenekart hívott a hetven százalékban visszajárónak számító közönségnek.





A jazzhez vizuális élményt is nyújtanak





A fesztiválhoz a kezdetek óta képzőművészeti kiállítás is dukál. Idén Kiss Attila András hozta el az alkalomhoz illő képeit.

– Orvos vagyok, és azt gondolom, minden orvosnak van valami tevékenysége, amit a hivatásán kívül űz. Én festek. Több mint tíz éve hoztam ide a jazz-zenészek portréit, Első kiállításomon az egyik egy Dés András portrét állítottam ki. Ő erről nem tudott, most meséltem neki, hogy találkoztunk – mondta Kiss Attila András.





Jó zenéhez jó bor jár





Kilenc pincészet gondoskodott a közönség torkának kiszáradása ellen.

– Nincs meghatározva, milyen bort kell inni a jazzhez. Ahogy a jazzben is jelen van a rögtönzés, ezt az irányt követhetjük a borivásban is. Erre buzdítom azokat, akik nem tudják eldönteni, mivel töltsük meg a poharat – mondta Kostenszky Péter, aki chilei borokat kínált.

– Ami Tokajban az aszú, az Pécsett a cirfandli. Mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki a jazz mellé – mondta határozottan Gáspár Szabolcs, borász.

– Minden évben itt vagyunk, szeretjük a jazzt, gyönyörűek ezek a nyári esték, finoman szól az zene, gyönyörűek a borok. Egy pohár könnyű fehérrel kezdünk, a végén pedig testes vörössel fejezzük be az estét – árulta el Keserű Zoltán.

– Boglári vagyok, így a helyi borokat szeretem, rosét ittam – mondta Nagy Anita.

– Merlot, Cabernet Sauvignon, és Irsai Olivér került a poharainkba – sorolta asztaltársaságának választottjait Fanni Sehl, aki Dániából és Németországból érkezett zenekedvelő családtagjaival beszélgetett a jazz és a bor mellett.