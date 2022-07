–Senki nem bírja ezt a hőséget. Folyamatosan inni kell, mert óránként két liter folyadékot is vesztek így munka közben – fogadott Gémesi Tamás patkolókovács a műhelyében az üllő mellett. Mindenhol fogók, fémszerszámok, amerre néztünk.

–Nem volt idegen a vassal bánni, hiszen a családomban gépészmérnökök vannak. Gyerekkoromban rám ragadtak az ezzel kapcsolatos ismeretek – mutatott körbe. Nem akart ő azonnal a vassal foglalkozni, állattenyésztő mérnök szakra járt a Kaposvári Egyetemre.

–Hamar körvonalazódott bennem, hogy telített a szakma, és nem fog annyi végzős elhelyezkedni, ahányan vagyunk. Mi voltunk az első BSC évfolyam, tudtuk, hogy aki nem marad mesterképzésen, nehéz lesz elhelyezkednie. Inkább más irányt választottam: ezt. Tizenöten indultunk akkor a Lovasakadémia felsőfokú patkolókovács oktatásán. Tizenhárman végeztünk, és hárman maradtunk a szakmában – sorolta Gémesi Tamás, aki tizennégy éve patkolókovács.

–Ami azt illeti, nehéz volt elindulni. Itt nem elegendő a reklám. Ez a szakma teljesítményorientált, aki rossz, az kihullik. Dolgozni kell benne, mert a gyakorlattól válunk egyre jobbá. Vannak fokozatok. Évente kétszer veszünk részt a Kovácsszövetség oktatásán, amelyen legutóbb Jerome Champion, a francia díjlovas válogatott mesterkovácsa tartott bemutatót. Más „típusú” lovakkal dolgozik, mint mi: egy 100 ezer eurós lóhoz nem lehet csak „úgy” hozzányúlni – mondta, közben kicsit felsöpörte a műhelyt. Gémesi Tamás másodmagával látja el Somogy lovait. A Lovasakadémia hetven paripája mellett hétszáz lovas praxissal bír megyeszerte.

Tegnap reggel hattól folyamatosan mentem. Este negyed tizenegykor értem haza. A lovaknak hat-nyolc hetente le kell cserélni a patkót a lábukon. Naponta tíz-tizenkét lovat is ellátok, akár mindegyik lábukra kellhet patkó. Egyszer harminckét lovat körmöltem egy nap alatt, este nem kellett elaltatni – mosolygott Gémesi Tamás, aki ha szükséges, akár sürgősségi ellátásban is részesítheti a lovakat, amíg az állatorvos kiér.

–Ha felismerem a betegséget, értesítem a gazdát és az állatorvost, de előfordul, hogy gyorsan kell cselekedni. Például egy patatályog esetén nem várom meg az állatorvost, ellátom a lovat. Rendszeresen részt veszünk továbbképzésen, amelynek alapja az állatok anatómiája. Ezt a tudást folyamatosan frissítjük – mondta. Gémesi Tamás szerint, ahogy az állatorvosé, ugyanúgy a kovács munkája is életforma: ha hívják, menni kell.

– A patkolásba bele kell jönni. Már akkor is, amikor csak felkelek alvás után. Tíz nap szabadság után szinte újra meg kell szereznem a rutint – árulta el. Szeptembertől egy tanulóval osztja meg a műhelyét, mert hat év után újra indul a felsőfokú patkolókovács képzés, amelynek feltétele lesz a folyamatos gyakorlatszerzés a két év alatt. Gémesi Tamás most a sajátján kívül most egy Baranya megyei praxisba is besegít, ahol balesetet szenvedett egy kovács kollégája. Ő is élt már át meleg helyzeteket, amelyeket a lovak okoztak.

– Vannak trükkök, melyik lóhoz hogyan nyúlunk, és látom, ha valamit el akar követni. Egyszer a járomcsontom hat felé tört, mert egy ló csak véletlenül megemelte a lábát. Nem akart ő rosszat, csak valaki erősebben nyitotta ki az istállóajtót. A lábujjaimat folyamatosan megtapossák a lovak, a köröm többször leesett róla. Egyszer viszont azt hittem, eltört az orrom, mert két lábra állt és hanyatt esett egy lipicai. Úgy tűnt, hogy a lábával hozzáért az orromhoz. Melegséget éreztem, és egy kollégámat kérdeztem, hogy egyben van-e még az orrom. Szerencsére egy kis horzsolással megúsztam – mesélte Gémesi Tamás, aki mellett csupán még ötvennégy patkolókovács dolgozik szerte az országban.

Nem sztereotípia a kaposvári kovácsmester

Szakállas, mackós testalkatú, vikingforma férfiak képét mutatják a játékfilmek, ha kovácsot ábrázolnak. Gémesi Tamás ezzel szemben sokadik ránézésre sem rendelkezik ezekkel a jegyekkel.

– Alig voltam hetven kiló, amikor elkezdtem a szakmát, de megemberesít, megerősít – nevetett a kovácsmester, akinek kisfia is szívesen elkíséri a munkába. Már neki is van saját kis fogója és kalapácsa, ha apának segíteni kell – mutatta büszkén az apuka.