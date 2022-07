Július utolsó szombatján Zamárdiban, a ZamJam színpadán adják át a Best of Balaton díjait. Az idei év egyik életműdíjasát Csapody Balázs ajánlotta, aki tavaly elsőként kapta meg az elismerést. Elmondta, olyan jelöltet keresett, aki hozzá hasonlóan a régió megszállott rajongója, és szezonon kívül is sokat tesz a bor- és gasztrokultúráért, valamint a turizmus fejlődéséért. Jásdi István borász és Mauro Tenerbruso, a Mauro Étterem tulajdonosának munkáját ismerték el a díjjal, valamint posztumusz életműdíjat kapott az idén elhunyt Csibrák Károly, azaz Halas Karcsi, zamárdi legendás büfése. A ZamJamen derül majd ki az Index közönségszavazásának nyertese, és a Hyundai különdíját is átadják. Jásdi István elmondta: jobban örülne, ha nagyobb lenne a konkurencia, több borász lenne az északi parton. Bár a régi nagy borvidék már eltűnt, a szigetek megmaradtak és szerinte ezeken tovább kell dolgozniuk, mert bár kicsi rá az esély, de egyszer talán újjáéledhetnek a nagy ültetvények.