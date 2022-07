– Mit lehet tudni a program részleteiről?

– Tapasztalataink alapján igény van a játékos, szórakoztató, alkotó tevékenységre és ismeretszerzésre. A célunk a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanuló, tehetséges fiatalokat célzó természettudományos, kommunikáció- és médiaismereti kompetenciák erősítése volt – az ezek közötti kapcsolódási pontok megismertetésével. A program interaktív, játékközpontú, komplex tehetségfejlesztést biztosított. Egy olyan kisvárosi iskolában, mint amilyen a mienk is, különösen fontos a természettudományok iránti szeretet kialakítása.

– Kik vehettek részt a programban, és ők milyen szempontok szerint csatlakozhattak?

– A 9-10. évfolyamon nincs médiaismeret oktatás, 11. évfolyamon „eltűnnek” az önálló természettudományos tantárgyak, viszont nő a tanulók leterheltsége. Ezért választottunk tizenöt 9-10. évfolyamos tanulót. A 10. évfolyam esetében az eddigi eredmények, a beszélgetések és az érdeklődési kör feltérképezése után tudtunk választani. Nem feltétlenül ragaszkodtunk a minden területen kiválóan teljesítő tanulókhoz.

A 9. évfolyamosok esetében irányt mutatott az általános iskolai eredmény, de a legfontosabb szempont az volt, hogy tudnak-e és szeretnének-e időt szánni a plusz foglalkozásokra.

A foglalkozásokat tartó pedagógusok kiválasztása még a projekt előkészítése előtt megtörtént, hiszen az ő tudásukra építve lehetett a programot összeállítani.

Horváthné Csoszó Gyöngyi a média ismeretekkel és kommunikációval kapcsolatos feladatokat valósította meg, valamint koordinálta a kisfilm és az újság készítését.

Havranekné Balogh Andrea a biológiával és kémiával kapcsolatos feladatokat tervezte meg és sok kísérleten keresztül, érdekességekkel fűszerezve adta, valósította meg a programját.

Én pedig a projekthez kapcsolódó dokumentációk elsődleges kezelője voltam. Emellett a fizikával kapcsolatos feladatok megvalósításán túl bekapcsolódtam a kommunikáció fejlesztésébe is játékos feladatokkal.

– Milyen feladatok és programok várták a gyerekeket?

– Változatos munkamódszereket alkalmaztunk. Volt egyéni, páros és kiscsoportos munka. Természetesen nem maradhattak el a csapatmunkák sem. A tanulók mentoraik kíséretével két érdekes, a média ismeretekhez és a természettudományokhoz kapcsolódó kiránduláson vettek részt. Ellátogattak az etyeki Korda Filmparkba, ahol egy interaktív élménytúra keretein belül kipróbálhatták magukat a filmkészítés világában és beleshettek a kulisszatitkokba is. Zirc természeti látnivalóit szakvezetőkkel ismerhették meg és nem maradhatott el a fényképezés és a kamerahasználat sem. Ugyanígy fedezhették fel Szigetvár és Pécs óvárosát és az Orfűi-tó szépségeit.

– Milyen eredménnyel zárult a program?

– A program során prezentációk készültek az elvégzett feladatokról a tervezéstől a zárásig, amelyeket a későbbiekben is fel lehet használni. A tanulók készítettek egy rövid kisfilmet a legérdekesebb pillanatokról, amely kicsit a humoros oldaláról közelíti meg a tevékenységeinket. Ezen kívül egy iskolaújság készült, amelyben az iskola fennállásának 70 éves évfordulójához kapcsolódó programokat mutatták be. Tanulóink részben a projektben elsajátított ismereteiknek köszönhetően több versenyen is szép eredményeket értek el. Javult a kommunikációjuk, bátrabban vállaltak egy-egy szerepet, meg merték mutatni a tehetségüket akár egy nagy színpadon idegen közönség előtt is.

– Nagy siker volt akkor a program. Milyen további terveik vannak még?

– A következő tanévben lesz lehetőségünk ezt a programot tovább vinni. Két nyertes pályázatunk is van. Az egyik a mostanihoz hasonlóan foglalkozások megtartását, tárgyiasult alkotások létrehozását és kisebb kirándulásokat támogat, míg a másik eszközök beszerzését teszi lehetővé elsősorban a fizika és a biológia magasabb szintű oktatásához. A célunk az, hogy a megszokott tanórai rendtől eltérően minél érdekesebb, interaktívabb programokon sajátíthassanak el a tanulóink olyan ismereteket, amelyeket kamatoztatni tudnak a mindennapjaikban is.