A legtöbben frissen árulták, de volt, aki szárítva is kínálta. Az árak között nem volt nagy különbség, általában 200 forintot kértek el egy csokorért. Kovács Anett őstermelőnél mindkét fajtát be lehetett szerezni. Lapunknak elmondta, úgy kapkodják a kaprot, mintha ingyen lenne. Sokan a kovász uborkához viszik, de mártást is készítenek a növényből.

Horváth Rozália őstermelő asztalát is díszítették a kaporcsokrok, csak úgy mint a szépre fejlődött kajszibarackok. A finom gyümölcsért kilónként 800 forintot kellett fizetni. A szilvásszentmártoni Cser Józsefné, Margit néni standja is tele volt minden széppel és finommal. Hortenzia virágot és rózsát árult, de spenótot is lehetett nála vásárolni zacskónként 300 forintért. A 60 dekagrammos gyalult tök csomagot 500, a C-vitaminban gazdag jostát dobozonként háromszázért kínálta.

Többen keresték az édes szuloki dinnyét. A piros belűt kilónkét 400, a sárgát 580 forintért lehetett hazavinni. Kristóf Katalin őstermelő kérdésünkre elmondta, nagyon ízletes az idei dinnye, csak a szokásosnál kevesebb termett. A vásárlók nemcsak a zöldséget és a gyümölcsöt keresték a piacon, hanem a húsokat is. A hentespultoknál sokan álltak sorba csirke és sertés portékáért. A legtöbben a hétvégi grillezéshez szerezték be a friss árut. Voltak akik óvatosan, teljes biztonságban, arcukat és szájukat eltakarva járták végig a piacot.