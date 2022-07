Budapestről költözött Somogyba Bebesi Zsuzsanna a kelevízi Pelso Equestrian Lovas Klub elnöke. Ügyvédként dolgozott a fővárosban, de mindig is nagyon vágyott a vidéki életre, a természet közelségére. Családjában anyai és apai ágon is mindig voltak lovaik, sőt tenyésztéssel is foglalkoztak. A lovak és a lovaskultúra szeretete miatt szeretett volna egy lovasklubot létrehozni a környéken.

– Kelevízen az Arany Kézművek Boltban jártunk tavaly és Vargáné Balatincz Krisztina polgármester asszony körbevezetett minket a településen, ahol azonnal beleszerettünk a festői tájba, a Széchenyi utcában pedig egy csodálatos helyet találtunk a klubunknak – mondta el Bebesi Zsuzsanna. Szeretnének itt egy olyan lovasbázist létrehozni, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt lovagolhatnak, táborozhatnak, mesterkurzusokat szervezhetnek és nem titkolt szándékuk szálláshelyek kialakítása, ezzel Kelevíz turisztikai fejlesztése.

Zsuzsanna Nánássy Ákos lovassal évek óta jó barátságot ápol. Ákos gyermekkora óta lovagol, a lovak és a lovaglás életének szerves része, 2016 óta indul a Nemzeti Vágtán, 2019-ben pedig megnyerte a Festetics Vágtát, majd az előfutamát is Budapesten. A klub és Ákos közösen elhatározták, hogy idén indulnak a Nemzeti Vágtán Kelevíz színeiben a cserszegtomaji Savanyó család Marcipán nevű lovával. Elsőként lépték át a célvonalat a Hortobágyi Vágtán.

– Marcipán hét éves kanca, angol telivér és nóniusz felmenőkkel rendelkezik, nagyon örültünk sikerének és októberben a Nemzeti Vágtán újra bizonyíthat – tette hozzá Bebesi Zsuzsanna, a Pelso Equestrian elnöke. Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere elmondta: Marcipán nyeregalátétére és a csapatmezekre felkerült a klub logója, amelyet a kelevízi közmunkások hímeztek a közelmúltban elnyert varrógépükkel.