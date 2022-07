Egy hétvégi napon átlagosan 25-en, hétköznap egytucatnyian keresik fel a balatonboglári Török Sándor Egészségügyi Központot. Balázs Lajos a rendelőintézet vezetője lapunknak elmondta, a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest valamelyest kevesebben, az elmúlt évekhez viszonyítva azonban lényegesen többen térnek be az ügyeltre. A páciensek a leggyakrabban fül- és fejfájás, magas vérnyomásos eset, rovarcsípés, allergia, szív panaszok, napszúrás és gyomorrontás miatt keresik fel azt ügyeletet.

Balázs Lajos kiemelte, a doktoroknak havonta 3-4 napot kell ügyelniük. A környék háziorvosai közül, egyéb okok miatt, nem mindenki vállalja a munkát, ezért külsős segítséget is igénybe kell venniük. Ebben az esetben egy cég biztosít orvost a balatonboglári intézmények. Balázs Lajos hangsúlyozta, újra felütötte fejét a koronavírus-járvány. Alkalmanként 2-3 tesztet is elvégeznek a rendelőben, ezek eddig általában pozitív értéket mutattak. Hozzátette, aki influenza-szerű tüneteket érez magán, annak azt javasolja, hogy maradjon otthon és ne menjen be az ügyeltre, nehogy másokat is megfertőzzön.

Az iskolai szünidő miatt a fonyódi háziorvosi ügyeleten is megnövekedett a betegforgalom. Mihalicz Ágnes az Egészségügyi Nonprofit Kft. általános igazgató helyettese kérdésünkre elmondta, júniusban dupla annyi beteget láttak el, mint májusban és már most is érzékelhetően jóval többen vannak, mint hetekkel ezelőtt. Mihalicz Ágnes hangsúlyozta, egyre nehezebb az ügyeleti beosztást megcsinálni, mert kevés a háziorvos. Emiatt főleg idősebb doktorok segítenek be a szolgálatba. A balatonföldvári ügyeleten egy orvos kivételével mindenki más „külsősként” dolgozik. Kovács Zsolt szakmai vezető érdeklődésünkre elmondta, még nagyon a szezon elején járnak és egyelőre kevesen térnek be a rendelőbe. Az ügyelethez Zamárdival együtt összesen 14 település tartozik. Hozzátette, alkalmanként már újra találkoznak koronavírus-betegekkel.





Újraélesztéshez is siettek már idén

A balatonlellei gyermekmentők is naponta segítenek a bajbajutottaknak. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány elnöke lapunknak elmondta, az új gyermekmentési ponton naponta két ambuláns esetet látnak el, 12 óra alatt pedig átlagosan 3-5 esethez vonulnak ki. A gyermekmentőket idén eddig allergiás reakciókhoz, vízi- és közúti balesetekhez, végtag törésekhez, égési sérülésekhez és újraélesztéshez is riasztották már. Gesztes Éva kiemelte, 15 orvos váltja egymást a Balaton partján. Kollégái munka mellett, plusz feladatként vállalták a szolgálatot.