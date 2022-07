A rendezvényt ezúttal is nagy érdeklődés kísérte, mivel túljelentkezés volt, és hamar betelt a létszám. A hittanos gyermekek a város valamennyi iskolájából képviseltették magukat elsőtől egészen a középiskolásokig. A négy helyi hitoktató mellett, nyolc nagyobb diák segítette a negyven fős tábor sikeres lebonyolítását, rajtuk kívül voltak még – alkalmanként – felnőtt segítők is, akik előadásokat tartottak, vagy a kézműves foglalkozásokban segítettek.

Az egyhetes hittantábort nyitó- és záró szentmisékkel foglalták keretbe, melyeket Kiss Iván címzetes prépost, marcali plébános celebrált. A tartalmas programokban bővelkedő együttlét során, a vallási alapismeretek bővítése mellett, különféle előadásokat hallgathattak meg a gyermekek, valamint játékok, sportolási lehetőségek és kézműves foglalkozások közül is kedvükre válogathattak. Az idei esztendőben – a török kiűzése után újjászervezett – 300 éves plébánia és egyházközség témája köré szervezeték legfőképp a tábort, így például naponta elgyalogoltak egy-egy helyi templomhoz, ahol az adott épület történetét előadások formájában hallgathatták meg.

Így a táborozók megismerhették a plébániatemplom, a Boldog Gizella, az Orbán kápolna, és a gombai templom történetét, miközben énekeltek, imádkoztak, továbbá különböző feladatokat oldottak meg, tekintették meg az egyházközség állandó kiállítását is, vagy betekinthettek a keresztelési anyakönyvekbe, valamint felfedezhették a sekrestye rejtelmeit is. Kiderült, hogy ott tárolják a Prágai kis Jézus szobornak kézzel készített több mint harminc féle ruhácskát is, melyeket a sekrestyés és az imaköri tagok öltöztetnek egy-egy liturgiai alkalom előtt. A táborozókat négy csapatra osztották, akiket a volt tanítványok, a ma már középiskolás diákok vezették nagy lelkesedéssel. Egy napot a kirándulásnak is szenteltek, melynek során Sümeg szakrális – a gyönyörű plébániatemplom és a kegytemplom – nevezetességei mellett megmászták a várat is. A buszos-vonatos kirándulás nagy élmény volt a gyermekeknek, mert kiderült, hogy voltak közöttük olyan kisgyermekek is, akik még nem utaztak életükben vasúton. A hét végén a csapatok rögtönzött előadásokkal kedveskedtek a szüleik számára, majd ezt követően vendégül látták a megjelenteket. A tábor főszervezője Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő volt, akit a kolléganői Bojtorné Király Márta, Pozsonyiné Kiss Mária és Tombor Erzsébet segített.