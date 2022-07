Huszti Gábor kiemelte: célunk a könyvvel és a kiadvánnyal a megye értékeinek bemutatása, turisztikai vonzerejének növelése, illetve ezenfelül a filmmel egy olyan alkotás létrehozása, mely felkelti az érdeklődést megyénk iránt nemcsak Magyarországon, hanem a határainkon túl is. Már csak azért is, mert sokan ismerik ugyan a Balatont, ám azt kevesebben tudják, hogy számtalan látványosság, érdekesség található a környékén, illetve délebbre is, akár a megyeszékhelyen, a Zselicben vagy a Dráva mentén. Ezeket is szeretnénk bemutatni, ahogy a dél-balatoni borokat, erdeinket, az azokban kanyargó kisvasutakat, híres vadállományunkat, az aktív kikapcsolódást szolgáló kerékpárutjainkat, kiváló minőségű gyógy­vizeinket, népművészetünket is, és azokat a művészeket, akik itt éltek, alkottak.

Szerteágazó feladat, minden kincsünk nem is fog beleférni a tervezett időkeretbe, de szándékaink szerint minél szélesebb spektrumot próbálunk felölelni, olyan felejthetetlen vizuális élményt nyújtani, ami arra sarkallja a nézőt, hogy személyesen is felkeresse Somogyot. Az idelátogató turisták mellett természetesen fontosnak érezzük azt is, hogy az itt élők is minél jobban megismerjék megyénket, értékeinket, érezzék otthonuknak, ezer szállal kötődjenek szülőföldjükhöz.

Ezt a célt szolgálja a „Szülőföldem Somogyország” program, illetve emellett Értékeink megyén innen és túl címmel vetélkedősorozattal is szeretnénk közelebb hozni a gyerekekhez mindazt, amire ők is valóban büszkék lehetnek. Elsődleges célunk, hogy a diákok megismerjék és dokumentálják Somogy megye művészettörténeti, irodalmi, turisztikai, népművészeti, természeti értékeit, az aktív turizmus lehetőségeit, a megye jellegzetes gasztronómiáját, valamint másodsorban alapvető ismereteket szerezzenek a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kapcsán.



A cél, hogy minél többen és minél jobban megismerjék Somogy megyét

Vetélkedő indul a diákoknak, ősszel lesz az első forduló



Az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolás jelentkezők négyfős csapatokban mérhetik össze tudásukat ősztől kezdődően. Az első körben összeállított feladatsor 2022. október 15. és december 15. között lesz elérhető és kitölthető a www.somogyiertekek.hu honlapon, majd jövő márciusban a középdöntőre, ezt követően pedig a megyei döntőre kerül sor, ahol az első három helyezettet díjazzuk. – Meggyőződésem, csak akkor maradhatunk meg igazán somogyinak, csak akkor vállalhatjuk büszkén somogyiságunkat, ha nemcsak mi magunk, hanem az utánunk következő generációk is magukénak érzik mindazt, amit elődeink teremtettek, alkottak. Ha ők is óvni akarják ezeket az értékeket, és felnőve gondoskodnak megmaradásukról. Ha a könyvvel, a kiadvánnyal, a filmmel és a vetélkedővel egy lépéssel is előre lépünk ezen a téren, már megérte – mondta Huszti Gábor.



A gyermekeinknek is büszkének kell lenni hagyományainkra

Fotó: Lang Róbert