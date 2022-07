Fonyódon sem építették be a Balaton partját korábban, néhány épület viszont „belóg” a 30 méteres sávba. Természetesen ezeket nem kell elbontani, azonban ha valaki úgy dönt, hogy ledózerolja, akkor újat már nem építhet helyette. Hidvégi József Fonyód polgármestere elmondta, egyetért a döntésével, fontos az hogy a Balaton partját ne zárják el az épületek. – A mi településükön eddig sem volt szokás az, hogy beépítik a Balaton partját – mondta el érdeklődésünkre Holovits Huba Balatonföldvár polgármestere. – Amit lehetett tapasztalni az elmúlt tíz évben a magyar tenger partján, azt kell mondanom, üdvözlendő a döntés, hiszen a nagyobb beruházások miatt elég sok társadalmi vita alakult ki. Gazdasági szempontból mindenképpen segítette a Balatont a tó körüli beruházás, azonban voltak, akik nem értettek egyet bizonyos építkezésekkel – tette hozzá a település vezetője.

Az Alkotmánybíróság döntése a folyamatban lévő és a már építési engedéllyel rendelkező beruházásokat nem érinti. A határozatból az is kiderül, medencés kikötő és a hozzá kapcsolt épületek jogszerűen építhetők. Ezen kívül miniszteri rendelet is adhat építési engedélyt közvetlenül a vízparton.



Feltételekkel, de támogatni kell a fejlődést

Witzmann Mihály Siófok és térségének országgyűlési képviselője az Alkotmánybírósági döntésre reagálva elmondta, született balatoniként mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy a Balaton egy nemzeti kincs, amire vigyázni kell. – Különösen nagy odafigyelést igényel az, hogy a balatoni fejlesztések, hogyan valósulhatnak meg a parti településeken – hangsúlyozta a politikus. – Az elmúlt években számos példa volt arra – jó magam is megakadályoztam olyan beruházásokat – amelyek véleményem szerint kedvezőtlenek lettek volna a Balaton számára. A véleményemet most is fenntartom. A fejlődést támogatni kell, de a Balatonnál megvalósuló beruházásokkal csak akkor tudunk egyet érteni, ha azok arányosak, tájba illeszkednek, megfelelnek a környezetvédelmi kritériumoknak és társadalmilag elfogadottak – mondta Witzmann Mihály. A képviselő hozzátette, örül annak, hogy Lázár János miniszter irányításával minisztériumi szintre emelkedik az építések és beruházások felügyelete, szabályozása.