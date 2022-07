Egy Ural katonai járművel érkeztek vissza az ebédből a fiatalok a lovastábor helyszínére szerda délután. Addigra a hagyományőrző egyesületek a termőföld melletti területen felállították a bemutató sátrakat és a lőteret is előkészítettek a gyakorlatozáshoz.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala Megyei Szervezete Nagykanizsáról hozott magával különféle marokfegyvereket, puskákat, gépkarabélyokat, kardokat, késeket és gránátokat. A hatástalanított fegyvereket kézbe is foghatták a fiatalok. A Fonyódi Múzeum és Helytörténeti Egyesület jóvoltából a táborozók az 1848-ban megalakult Magyar Honvédség történetével és a szabadságharccal ismerkedtek meg. Domina Barnabás az egyesület gyermekhuszár csapatának vezetője elmondta, fontos, hogy a gyerekek lássák azt hogyan harcoltak a hazáért a velük egykorúak. Az egyesület többféle huszáröltözetet is elhozott a táborba. Az egyenruhákba bele is bújhattak a fiatalok. – Ezáltal próbálunk egy kicsit olyan hazaszeretetet lopni a szívükbe, amit akkoriban is érezhettek azok a fiatalok, akik elmentek harcolni a hazáért – hangsúlyozta Domina Barnabás.