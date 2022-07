Vasárnap csupán két-három centiméteres víz borította a fenyvesi homokpadot. A helybéliek szerint a jelenség nem egyedülálló, ciklikusan ismétlődik, ám idén korainak találják.

– Harminc éve nyaralótulajdonos vagyok, azt figyeltem meg, hogy kilenc-tíz évente annyira leapad a vízszint, hogy kilátszik a homok – mondta Gálfi István a bokáig sem érő vízben. – Pedig néhány héttől eltekintve azt tapasztaltam, hogy eddig nem volt igazi kánikula.

Kánikula nem volt, de csapadék sem. Ennek előnyeit igyekeznek kihasználni a strandolók Balatonfenyvesen. – Tíz napig leszünk itt, de máris nagyon tetszik, hogy a gyerekeim itt pancsolhatnak. A hely vetekszik bármely tengerparttal, sőt szerintem jobb is. Voltam már Kubában, Thaiföldön, a fehér homok vakító volt – mondta Susan Kammler, aki Németországból érkezett családjával.

– Az aszálynak vannak előnyei is, ezt ki kell használni – mondta felnőttes bölcsességgel a második osztályos Kiss Benedek, aki szintén várépítéssel bajlódott.

Az építkezés egyelőre Kőmíves Kelemen-i volt, mert a hullámzás hamar kárt tett az építményekben. – Most építettem itt a Balatonban először várat, és nagyon tetszik – mutatta építményét Lóránd Ákos Levente is.

– Fantasztikus, nem kell elmenni tengerpartra sem, teljesen olyan a feeling, és még nem is csípi a szemet, mint a sós víz – mosolygott Menich Enikő, miközben a többiek pancsolását figyelte. – Voltam már néhány helyen, de ez nagyon egyedi.

Többször előfordult már az utóbbi évtizedekben, hogy a balatonfenyvesi homokpad kikerült a víz alól, s új növényzet és korábban a Balatonnál nem látott vízimadarak jelentek meg a helyen. – 2002 augusztusában még testületi ülést is tartottunk a szárazra került homokpadon – mondta Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere, aki szerint természetes jelenséggel állnak szemben. – Volt olyan képviselő, aki a mély víz felől vitorlással érkezett a helyszínre. Rendesen megterítettük az asztalt, ahogy a községházán is tettük volna. Természetesen figyelemfelhívó célja volt az eseménynek, hogy a kormányzat is felfigyeljen arra, milyen helyzetet teremtett a természet.

Még mindig jobb a helyzet, mint húsz évvel ezelőtt volt

Vörös Lajos, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutató professzor emeritusa arra emlékeztet, hogy 2002-ben már okozott pánikot a jelenség, ám még mindig magasabb a Balaton jelenlegi vízállása, mint akkor volt. – A Balaton sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a Fertő tó, amelynek egyes részein már nem lehet csónakázni sem, vagy mint a Velencei-tó, amelynek vízállása a tavalyi kritikus méréshez képest is húsz centiméterrel alacsonyabb – mondta Vörös Lajos. – Ha továbbra is marad az aszály, azzal kell számolni, hogy a homokpad és a part közötti területen a finom iszap felhalmozódik, és a víz nem fog tisztulni, mert nem éri az áramlat – tette hozzá Vörös Lajos, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ha ez bekövetkezik, okvetlenül szükséges lesz letusolni strandolás után.