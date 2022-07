Révai József néhai somogyszentpáli plébános áldozatos lelkipásztori szolgálatáért születésének 105. évfordulóján állíttattak emléktáblát a somogyszentpáli hívek. Az avatóünnepségre a Páduai Szent Antal-templomban került sor szentmise keretében, melyet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök celebrált Németh József kéthelyi plébános, s az egyházmegye papjainak közreműködésével. Révai József 1979-1993 között egyidejűleg Marcaliban is ellátta a plébánosi teendőket, miközben mindkét egyházközségben sokrétű munkát folytatott: templomokat újíttatott fel, s nevéhez fűződik a marcali Boldog Gizella-templom építtetése és az iskolai hitoktatás beindítása is. A tábori püspök szentbeszédében felelevenítette az egykori plébános tevékeny életét. Berta Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy míg az útszéli keresztek Isten szeretetére emlékeztetnek, addig ez az emléktábla azt sugallja, hogy a hívek becsüljék meg a papjaikat, hiszen napjainkban egyre kevesebb a lelkipásztor. A szentmisén leleplezték a kórus alatt elhelyezett márványtáblát, melyet a tábori püspök áldott meg. Az ünnepségen a környék, köztük Révai József egykori marcali hívei is szép számmal részt vettek.