Bécstől mintegy száz kilométerre, az alsó-ausztriai Melk városában található Schallaburgban nyitották meg a nagyszabású, több gyűjteményből összeállított, nemzetközi kiállítást. Az átvonuló lovasnépek befolyásolták a szomszédos ország történelmét, és utánuk maradt, hasonló leleteket találtak már Ausztria keleti részein. Ezeket egészítették ki azzal, hogy most húsz magyar múzeumból kölcsönöztek kiállítási anyagot az átfogó bemutatóhoz. Ezen kívül érkeztek még Szlovákiából, Romániából és Bulgáriából is az ottani lelőhelyeken talált korabeli tárgyak.



A kaposvári Rippl-Rónai Megyei Múzeumtól is kölcsönöztek leleteket a kiállításra, ezek csak ritkán láthatóak külföldön – számolt be minderről Varga Máté, a múzeum régésze. A zamárdi avar temető anyagából válogattak, az ott talált leletekből több publikáció, könyv született, ezeket európai szinten is számontartják. Somogyból Schallaburgba szállítottak egy csont nyeregdíszt, melyet vésett állatmotívumok díszítenek. Emellett egy favödör bronz borítását is elküldték a kiállításra, valamint egy pár ezüst karperecet. A széles, vésett mintákkal ellátott ékszerek egy női sírból származnak. Mindhárom tárgy egyedülálló lelete a zamárdi ásatásoknak, és az avar kori temető feltárásakor kerültek elő. Az ausztriai tárlat novemberig látogatható.

Varga Máté megemlítette, a következő hetekben a régészek visszatérnek Zamárdiba, ahol egy hónapon keresztül folytatnak újabb ásatásokat.





Fotók: Lang Róbert