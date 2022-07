Komoly fejlesztés 1 órája

Amíg pihen a diák, megszépül az iskola

Több mint 600 millió forintból háromszintes új intézményegység épül a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ udvarán. Az épületben terápiás szobákat, esetmegbeszélő termeket és tantestületi szobát is kialakítanak. Kisebb beruházások is zajlanak a város iskoláiban, ezeket a nyári szünidő alatt fejezik be a szakemberek.

Marosi Gábor Marosi Gábor

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Hetek óta dolgoznak a munkagépek a Bárczi-iskolánál. Az akadálymentesített épület várhatóan jövő év májusára készül el, a foglalkozások szeptembertől indulnak majd el az új helyszínen. Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója megkeresésünkre elmondta, az épületet a kaposvári járási szakszolgálat és a Bárczi fejlesztő iskolája közösen használja.

– Az új helyiségekben zajlanak majd a különböző beszéd- és mozgásfejlesztések, logopédia és más fejlesztőfoglalkozások is – mondta el a fejlesztésről Benczéné Csorba Margit. – A beruházásnak köszönhetően, amely az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatából valósul meg, újabb csoportokat tudunk kialakítani és nagyjából 30 fiatallal bővíthetjük a tanulói létszámot. Különböző korosztályú nagyon súlyos, halmozottan fogyatékos gyerekkel foglalkozunk majd, olyanokkal, akiket nem tudunk az osztályokban besorolni – hangsúlyozta a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója.

Benczéné Csorba Margit hozzátette, jelenleg két tanteremben, több mint 20 súlyos, halmozottan sérülttel foglalkoznak. A beruházással néhány új munkahelyet is teremtenek majd az intézményben.

A nyári szünidő alatt a Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskolák közül több épület is megújul. A Barcsi, a Csurgói, a Nagyatádi és a Kaposvári járásban a korábbi évekhez hasonlóan 50 millió forintot fordítanak az intézmények korszerűsítésére – tudtuk meg a tankerületi központtól. Az egyik legnagyobb fejlesztés a Táncsics Mihály Gimnáziumban zajlik majd, ahol egy elöregedett tetőszerkezetet javítanak meg a vakáció idején. A 10 millió forintos munkálatra azért van szükség, mert az esőzések miatt gyakran beázik az épület.

A Balaton partján is megújulnak az iskolák nyáron

A nyári karbantartás részeként festési, mázolási, tetőjavítási, eresz-, csatorna-, vizesblokk-, vízvezeték- és villamoshálózat-felújítási munkákat végeznek el az intézményekben. A vakáció alatt kültéri fejlesztések is megvalósulnak, ezeket a többi karbantartási munkával együtt legkésőbb augusztus 31-ig befejezik. A Siófoki Tankerületi Központ intézményeiben is zajlanak a felújítások, ezek részléteiről azonban későbbre ígértek tájékoztatást. Azt azonban megtudtuk, hogy az andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a régi épületszárnyat teljesen kifestik. Felújítják a lambériaburkolatot és újracsiszolják a tantermekben a parkettát. Az andocsi intézménybe az elmúlt tanévben 110 fiatal járt.



Fotó: Lang Róbert

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!