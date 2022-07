Az eseményen köszöntötték a volt klubvezetőt, Farkas Jánosnét, aki a kezdetektől irányította a társaságot, valamint oklevéllel és ajándékkal kedveskedtek a huszonnégy alapító tag közül a még élő öt tagtársnak.

Elismerően szólt a szervezet tevékenységéről Buzsáki Károlyné, a megyei nyugdíjas szövetség alelnöke, aki Kovács Lajos-emlékplakettet adott át a közösség irányítójának. Sótonyi Györgyné polgármester is meleg szavakkal méltatta a ma már huszonhét tagú társaságot, kiemelve: nem tudott olyat kérni a klub tagjaitól, amit ne teljesítettek volna. – Élen jártak a társadalmi munkákban, sokat tettek a település szépítéséért, a különféle rendezvények és ünnepségek lebonyolításában pedig csak rájuk számíthatott az önkormányzat – mondta a polgármester. – Mindemellett a szövetség sportrendezvényein és kulturális bemutatóin is eredményesen szerepeltek, ezzel is öregbítették falujuk hírnevét.



Fülöp Lászlóné elnök, az alapítók egyike visszatekintésében hasonló gondolatokat fogalmazott meg: elismerően szólt az önkormányzat és a környék nyugdíjas közösségei közt létrejött kiváló kapcsolatukról, szót ejtett hangulatos rendezvényeikről és kirándulásaikról.

A program további részében a meghívottak, így a mezőcsokonyai, az osztopáni és a bodrogi szépkorúak adtak műsort, s a fiatalabb generáció képviselőinek táncos összeállítását is láthatták a részvevők.

Fotók: Varga László