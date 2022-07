– Minimális jövedelmük még kevesebb dologra elég, sokkal többen kérnek tőlünk élelmiszer-támogatást, és mivel a gyerekek nyáron otthon vannak, nem az iskolában, így több az éhes száj a családokban – mondta el lapunknak Mohayné Farkas Ibolya, a Mélyben és Reményben Alapítvány elnöke. Hozzátette: a hónap közepétől gyűrűzik be a probléma, ahogy fogynak a támogatások, fizetések.



– Ilyenkor is viszünk konzerveket, lisztet, cukrot, rizst, tésztákat, felvágottat. Próbálunk olyan élelmiszereket vásárolni, amelyek elállnak és a főzéshez alapanyagot biztosíthatunk – mondta el az alapítvány vezetője. Még nem találtak olyan élelmiszerüzletet, ahol tudtak volna nagyobb mennyiséget vásárolni.



– Beosztottuk, hogy minden nap valamelyik segítő megy bevásárolni és a megengedett mennyiséget vesszük meg az áruházakban, sajnos az alapítványokat nem szolgálják ki nagyobb mennyiségű áruval – jegyezte meg Mohayné Farkas Ibolya.



Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója elmondta: Magyarországon minden évben 1,8 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe. Szervezetük tizenhetedik éve kutatja fel és gyűjti össze élelmiszergyártóktól és kereskedelmi hálózatoktól a feleslegessé vált, de még biztonsággal fogyasztható készleteiket. A mentett élelmiszerekből közel 250 ezer rászoruló ember részesül. Év eleje óta több mint 100 áruházat csatoltak be ételmentő hálózatunkba, már az ország 500 pontján gyűjtjük össze minden nap a feleslegeket, így ötödével tudták emelni a kiosztható mennyiséget.

– Az éhezés ezen a nyáron sem megy szabadságra. Sokaknak már nincs miből spórolnia, hiszen már kenyérből sem tudnak annyit vásárolni, amivel jóllakhatnának – emelte ki az igazgató. A szervezettel évek óta kapcsolatban van több somogyi szervezet és önkormányzat is.





Fotóillusztráció: Lang R.

Elkél a segítség a kisebb falvakban



Két éve van kapcsolatban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a somogyszentpáli önkormányzattal. – Hétköznaponként a tanyagondnokunk gyűjti be egy balatonfenyvesi és két marcali multiáruházból a hűtött termékeket és a pékárukat, amelyek 183 rászoruló gyermekhez és felnőtthöz kerülnek – mondta el Poszáné Szabó Edit, Somogyszentpál polgármestere. Az üzemanyagköltséget és a hűtőládák vásárlását ki kellett gazdálkodniuk, de egyre nagyobb szükség van élelmiszerre a lakosság körében. – A kereset most már még kevesebb élelemre elég, azt tapasztaljuk, hogy nagy az igény az élelmiszer-segítségre, de látjuk, hogy a multikban is kevesebb felesleg termelődik – emelte ki a polgármester. Évente két-három alkalommal nagyobb szállítmányt is kapnak, ezt a fővárosból hozzák el a falubusszal.