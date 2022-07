– Postáztunk már ilyen kiadványt Finnországba, Belgiumba, Ausztráliába, az Egyesült Államokba, Kanadába és Magyarország szinte minden tájára – mondta Barabás Tamásné, a megyei könyvtár közönségszolgálati tájékoztatója. Hozzátette: a legtöbben születésnapra rendelik meg e különleges ajándékot, a kiadvány az aznapi megyei és országos híreket tartalmazza, de kerül bele aznapi érdekesség is. – Mindig megkérdezzük, hogy mi a születésnapos érdeklődési köre, mert igyekszünk személyre szabott kötetet készíteni. A közelmúltban egy edző hetvenedik szülinapjára a Somogyi Hírlapban az egykori csapatáról megjelent cikkeket válogattuk össze. Annyira népszerű lett ez a válogatás, hogy még ötöt a csapattagoknak is el kellett készítenünk – mondta Barabás Tamásné. Hozzátette: a szülinapi kiadványba gólyahírt, az évfordulósra házasságról szóló hírt tesznek, s természetesen fotó is kerül az ünnepeltekről. – Egy nyolcvan­éves néni azt hitte, hogy tényleg bent volt a Somogyi Hírlapban a születésének híre, mikor lányától megkapta az ajándékot – mesélte mosolyogva a könyvtár munkatársa. A kiadvány műbőr és bársony kötésben is kérhető és a tizenkét oldalas kötet bővíthető akár 60–80 oldalasra is. – A cikkek egy része online is megtalálható, de sokat a saját archívumunkban keresünk meg és könyvtárközi átkérésre is többször volt példa.



Kétezer kötet



A megyei lap mellett a Népsportból, Népszavából, Népszabadságból, Magyar Hírlapból, Magyar Nemzetből, az Élet és Tudományból szemezgetnek a könyvtárosok, valamint a Ludas Matyiból is, amely a humora miatt különösen népszerű – mondta el a kiadványok szerkesztője. Az elmúlt években több mint kétezer csomagot állítottak össze. Volt olyan család, amelyik tizennyolc kiadványt rendelt meg tőlük.