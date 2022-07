Egy fej káposzta, gumipapucs, műanyag redőnydarab, dísztárcsa, gumislag és gégecső porszívóhoz. Csupán néhány tárgy, amit kedden találtak a szelektív hulladék szétválogatói a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén munka közben. – A szelektív kukába a háztartási csomagolási hulladék való, de bőrcipővel, focilabdával, műanyag székkel, női táskával és ezekhez hasonló kidobott tárgyakkal is gyakran találkoznak munkatársaink – mondta Gelencsér Erzsébet, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási osztályvezetője. – Ezektől lomtalanítás keretében kellene megszabadulnia a lakosságnak. – Kollégáink találtak már állati testrészeket, például szarvasfejet, disznófejet is a kék kukákban – sorolta Szilágyi Ádám, a hulladékgazdálkodási cég ügyvezetője. – Többször előfordult, hogy kiskutyatetemeket dobtak ki. Egyszer egy teknősbékapárral is találkoztunk, sajnos nem tudta megmenteni őket az állatorvos. Kollégáim 600-800 edény tartalmát borítják naponta a kukásautóba. Az esetek többségében már a súlyáról érzik, ha valami nem stimmel, de előfordul, hogy nem tűnik fel azonnal a turpisság.

– Egyszer egy papírba csomagolt konvektor volt a kukában – emlékezett vissza az ügyvezető. – Sajnos a kollégák nem vették észre, csak akkor, amikor már landolt a gyűjtőben, így tönkretette a kocsi tömörítőkanalát, amit nem fémtárgyakhoz alakítottak ki.

Szilágyi Ádám szerint néha azonban igazi értékekkel is találkoznak a hulladék szétválogatása közben. Mint mondta, autó- és lakáskulcsok, pénztárcák és hivatalos iratok is landoltak már a futószalagon.

Naponta 600-800 edény tartalmát borítják a kukás­autókba.

– Akkor van esély a véletlenül kidobott értékeket megtalálni, ha a tulajdonos már a hulladékszállítás napján jelzi, elképzelhető, hogy a kukába nem illő tárggyal találkozhatunk – figyelmeztetett Gelencsér Erzsébet szolgáltatási osztályvezető. – Ekkor fokozottan figyelnek a válogatóink, mert a beérkezett hulladékot még aznap szétválogatják. Később már nincs esély arra, hogy megtalálják a keresett tárgyat. Adtunk már vissza autókulcsot, lakáskulcsot, okmányokat. Ez utóbbit a kormányhivatalhoz szoktuk leadni. Ha magunk találunk valamit, azt rendszeresen megosztjuk a honlapunkon, és jöhet érte a tulajdonos, akinek be kell azonosítania magát – mondta Gelencsér Erzsébet, aki szerint a lakosság egyre jobban teljesít a szelektív hulladékgyűjtés terén, de még mindig van mit tanulni. – Van egy réteg, aki tudatosan odafigyel. Vannak azonban olyanok, akik még a veszélyes hulladékot is a kék hulladékgyűjtőbe dobják. Egy kidobott akkumulátor az autó egész rakományát megszennyezheti, de ha belekerül egy pohárnyi szétfröccsent kefir, az is nagy kárt tud okozni. A hasznosító, ha átveszi a válogatott hulladékot, csupán 5 százalékot enged hibázni, ami a szennyezettséget illeti.