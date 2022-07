Ezzel a szlo­gennel szólítja meg egykori tanítványait a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola tantestülete. Bencze Bea igazgatóhelyettes lapunknak elmondta, azért találták ki a „játékot”, mert az iskola idén ünnepli 60. születésnapját. Emellett arról is megemlékeznek, hogy az idén 120 éve született Illyés Gyula nevét harminc évvel ezelőtt vette fel az iskola, valamint hogy ötvenöt évvel ezelőtt mutatták be Somogyjádon Az éden elvesztése című oratóriumot, melyet Illyés Gyula írt a Somogyjádi Irodalmi Színpad kérésére.

Bencze Bea kiemelte azt is, hogy néhány nappal ezelőtt osztották meg az egyik közösségi oldalon a képeslapok küldéséről szóló felhívást, amelyet néhány óra alatt 2000-en láttak és többtucatnyian osztottak meg. Az igazgatóhelyettes hozzátette, több volt diákjuk jelenleg Németországban, Angliában, Belgiumban él, de van aki Amerikában és Japánban telepedett le, ezért sok helyről várnak képeslapokat. A lapokra csupán annyit kell ráírni, hogy a küldője melyik évben fejezte be az iskolát Somogyjádon. A képeslapokat egészen október végéig várják az iskola címére, később aztán kiállítást is rendeznek majd a küldeményekből.

Október végéig küldhetik a lapokat az egykori diákok