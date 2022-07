A somogyi népművészet egyik legismertebb településének hímzésvilágát, a buzsáki motívumkincset tárja az érdeklődők elé a kifestőkönyv, melynek lapjain 22 színes buzsáki motívum található, valamint azok kiszínezetlen, vonalas rajzai. A kiadvány végén rövid ismertető is olvasható a buzsáki hímzéskincsről, amelynek legnépszerűbb motívumai a vézás, a boszorkányos és a rátétes, melyeket ma is nagy szeretettel készítenek a helyiek. Buzsák és a hímzés régóta összekapcsolódott a köztudatban, s ha valaki betér a faluba, ma is találkozhat a szorgos, tűforgató asszonyokkal.