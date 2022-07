Az amerikai gyártmányú, teljes felszereltségű, szállításra alkalmas hajókat, utánfutóval együtt Csehországban hirdették meg. A járművek a sekély vízben, mocsárban, jégen, havon is alkalmasak mentésre. A VMSZ saját erőből nem tudja megvásárolni – a teljes felszereléssel és tartalék alkatrészekkel együtt – összesen százezer eurós hajókat, ezért adománygyűjtést hirdetett.



A vízimentők lapunknak elmondták: azért lenne szüksége a szervezetnek a járművekre, hogy a Balaton régióban könnyebben tudjanak segíteni a bajba jutott embereknek. Bizonyos területekre ugyanis csak gyalog, vagy ha befagy a Balaton és a Kis-Balaton, akkor esetleg korcsolyával tudnak bejutni és megkezdeni a mentést. A légcsavaros hajó előnye a meghajtásában rejlik, szinte akadálymentesen tud haladni minden talajon és vízen. A járműveket nem csak a Balatonnál, hanem bel- és árvizek esetén az országban bárhol be tudják vetni.



A VMSZ-től megtudtuk, használt hajókat vennének és a kiszemelt járművek meg­érik a pénzt, mert újonnan kétszer annyiba kerülnek, mint amennyiért most Csehországban megszerezhetők. A vízimentők már ki is próbálták a járműveket, és ha összegyűlik a szükséges összeg, akkor meg is vásárolják majd. Egy támogatója már van a szervezetnek. A balatoni székhelyű FGSZ Földgázszállító Zrt. A cég immár több mint 10 éve támogatja a VMSZ munkáját – ezúttal négymillió forinttal segített. Ez a költségek körülbelül tíz százalékát fedezi.



Nincs pihenőidő



Az idei nyáron nem sok idejük van a pihenésre a balatoni vízimentőknek: volt olyan nap – június 29-én –, amikor a siófoki, balatonfüredi és fonyódi vízirendőr-egységeknek tizennégy bajba jutott fiatalt és felnőttet kellett kimenteniük a tóból. Többnyire elsodródott gumimatracosok és vízibiciklisek, felborult katamaránosok, műszaki hibás vitorlás utasai, valamint SUP-osok és szörfösök kérték eddig a szervezet segítségét.



Fotó: Lang R.