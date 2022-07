A Magyar Posta gyűjtése szerint a Balaton-parti településeken Siófokon, Balatonvilágoson, Balatonlellén, Balatonbogláron, Zamárdiban, a megye más részén Ságváron és Somogysárdon tapasztalták a legtöbb hiányosságot. A házakon nincsenek utcanevek és számok, a levélszekrények csaknem felén nincs, vagy nem olvasható a név, a csengő mellett az esetek több mint felében nincs kiírva név, vagy már olvashatatlan. A posta kommunikációs osztálya hozzátette, ahhoz, hogy a leveleket, csomagokat gyorsan és pontosan kézbesíthessék, szükség van a településen élők segítségére is. Arra kérnek ezért mindenkit, hogy ellenőrizzék lakásuknál, házuknál a címadatokat, mert ezzel nemcsak a postások tájékozódását, hanem a mentősök – sokszor életmentő – munkáját is segítik.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője lapunknak elmondta, a mentősöknek naponta csaknem 3000 címet kell megtalálniuk. Ezekre a helyekre a technika fejlődésével helymeghatározó rendszer (GPS) segítségével könnyebben eljutnak, mint régen. A GPS azonban nem mindig pontos, ezért továbbra is fontos, hogy az emberek segélyhíváskor mindig adják meg a pontos címet. – Egy futár, aki pizzát visz ki és nem találja meg a címet, legfeljebb bosszankodik, ráadásul még az étel is kihűl – mondta Győrfi Pál. – A mentőknél azonban életek múlhatnak a gyorsaságon és vannak olyan esetek, amikor a másodpercek is sokat számítanak – tette hozzá az OMSZ szóvivője, aki azt is elmondta: már érzékelhető a kampány hatása, saját közösségi oldalán is többen jelezték, hogy pótolják a hiányzó házszámokat.

Magyaregresen évekkel ezelőtt egységesítették az utcanévtáblákat és a házszámokat. Bodor Zoltán polgármester elmondta, a képviselő-testület 2019-ben döntött arról, hogy a településen található mind a 192 házra megveszi a számot. Ez akkoriban 650 ezer forintjába került az önkormányzatnak. – Nagyon sok jelzőtábla elkopott, kifakult vagy éppen nem is volt a házakon – emlékezett vissza Bodor Zoltán. – Ha esetleg mentőt kellett hívni a faluba, sok esetben nehezen találták meg az adott címet, ezért is volt fontos, hogy lecseréljük a régi jelzéseket. Az új utcanévtáblák fényvisszaverők, ezért baj esetén éjszaka is könnyen meg lehet találni a házakat – mondta a polgármester.