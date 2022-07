Nehezen bírják a hőséget a szarvasmarhák, sőt a velük dolgozók is. A hő­stressz miatt kevesebb tejet adnak a tehenek, ezért méteres lapátok forognak az istállókban az Agrária Zrt. szentgáloskéri telephelyén, ahol 363 tehenet tartanak, közülük 320-at fejnek naponta. Egy párásítórendszer hűti az állatokat az etetőhelyen, emellett harminc ventilátor működik két sorban elhelyezve. A teheneket a pihenőbokszokban is igyekeznek hűteni, valamint a jászol előtt, étkezés közben is. – Vízpermettel spriccelik le a szarvasmarhákat, addig megáll az időzített ventilátor, majd bekapcsol, hogy szárítsa a tehenek szőréről a vizet, magyarázta a rendszer működését Tóth Nikoletta ágazatvezető.



A Bos-Frucht Szövetkezet kazsoki és homokszentgyörgyi állattartó telepein ventilátorok és párakapuk hűtik az ott tartott összesen 2000 tehenet. Egyed Barna, a szövetkezet elnöke elmondta, már az ősz és a tél folyamán vettek plusz ventilátorokat az istállókba, számítva a mostani kánikulára. Jelenleg egész nap üzemelnek, mert már éjszaka sem hűl 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet, vagyis egész napos hőstressznek vannak kitéve az állatok. Az idén a ventilációt már a szokásosnál előbb elkezdték, és most, június végén a ventilátorok teljesítményét napközben növelik. Remélik, hogy ezzel a hozamcsökkenést sikerül megelőzni. Ehhez érzékelők vannak a segítségükre, amelyek a páratartalmat és hőmérsékletet mérik az istállókban. Az eredmények alapján napi grafikonokat készítenek, ezeken az látszik, hogy egész napos a hőség, mert reggel 8 órától emelkedik a hőmérséklet 10-ig, majd onnan stagnál 19 óráig, és csak utána kezd csökkenni éjszakára.

Forrás: Lang Róbert



Hősokk hőségben



Kánikula idején hősokkot kapnak a tehenek, ez 5-15 százalékos termeléskiesést jelent, ennyivel kevesebb tej érkezik ilyenkor az üzembe, mondta a Fino-Food Kft. tejfeldolgozó értékesítési és beszerzési vezetője, Szommer Gábor. Június végén a szokásosnál nagyobb hőstresszel kezdődik a nyár, és ez azt vetíti előre, hogy ha marad a tartós hőség, akkor egy átlagos nyárhoz képest nagyobb lehet a tejtermelés csökkenése, ez az amúgy is szűkös tejkínálatot tovább szűkíti.