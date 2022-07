Tagja a Korona Nyugdíjas Táncegyüttesnek, nyugdíjasklubot vezet, heti egyszer a vasúton dolgozik Kaposújlakon, s ha ez kevés lenne, rendszeresen horgol és kertészkedik is. Kézműves munkáit több fesztiválon megcsodálhatták már a vásárlók, érdeklődők.

– Diákkorom óta horgolok, gyakorlatilag mindenfélét. Van, amikor rám jön az alkotás vágya és egész éjjel ezt csinálom – mondta Anikó néni, amikor kaposvári otthonában fogadott. – Általában virágcserépre és borosüvegekre készítek dekorációkat, amiket sokszor ajándékozok el ismerősöknek, barátoknak. A nagymamaként a szünidőben nyáron is helytálló Novák Ivánné horgoláson kívül heti két táncpróbán vesz részt. Rendszeresen járnak fellépésekre a táncostársakkal. Legutóbb Kaposváron, az Európa parkban léptek színpadra. Ezenkívül rendszeresen szervez utazásokat 43 nyugdíjas társának. – Bárhová szívesen elmegyünk a kirándulásokon, nemrég voltunk a vadászati kiállításon, a budai várban, és a Magyar Zene Házában. A nyáron a nyugdíjasklubbal kirándulnak, a táncegyüttessel egy tánctáborba is ellátogatnak Alsóbogátra.