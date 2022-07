– Azt mondják, jó pap holtáig tanul. Ezt a mondást tűzte zászlajára?

– Papként gyóntatok, de nem elégedtem meg a penitenciával, hogy kiosszak öt Miatyánkot és három Üdvözlégy Máriát. Mindig úgy éreztem, ezzel nem oldódik meg annak a problémája, aki gyónni jött. Szeretem „kibogarászni” az embereket. Érdekel, hogy a bűneinknek hol van a lelki gyökere, mi a valódi oka annak, hogy valaki nem tartja be a tízparancsolatot. Ha nem működik a munkahelyi, vagy az otthoni kapcsolatrendszere, meg kell állni gondolkodni. Én abban segítek, hogy megtaláljuk a problémát és ezzel már meg is tettük az első lépést annak megoldása felé. Globálisan szemlélem az embereket. A testünk, lelkünk, szellemünk mellett ott a szociális környezetünk. Ha e négy pillér közül bármelyikkel gondunk van, az összes többi döcögni fog. A vallás csak a lélekkel foglalkozik. Például azt mondja: embert ölni bűn! Ehhez szigorúan tartja is magát, ám engem az is érdekel, hogy aki nem tudja ezt betartani, annak mi az oka. Nem jó a sok problémával együtt élni, de azt nem mondja meg, mit tegyünk pontosan, csak arra kér, imádkozzunk többet. Azt érzem, ez kevés, kellene egy jó recept.



– Legújabb tanulmányai során megtalálta a receptet?

– Mentálhigiénés szakemberként nem tanácsot adok, inkább a probléma megoldásához igyekszem irányt mutatni. Az életünket ugyanúgy kell működtetni, mint egy magáncéget: hasonlóképpen kell felépíteni. Ha nyomorúságban élünk, annak kell megkeresni az okát. Aki nem lát rá, annak segítek rálátni.



– Hogyan sikerül megfejtenie a problémák eredetét?

– Leginkább az emberi kapcsolatok foglalkoztatnak. Persze vannak, akik azt gondolják, majd pont egy papnak mondják el a párkapcsolati problémáikat. A pszichológus sem a saját tapasztalatait, hanem kutatások, tanulmányok eredményeit veszi alapul, ahogy én is. Nem egy alkalmat, hanem egy egész folyamatot jelent a probléma megoldása. Tanultam tranzakcióanalízist, ami a kapcsolataink elemzéséről szól. Sokszor nagyon messzire kell visszamenni, egészen a gyerekkorig, vagy akár felmenőink életében kutakodni, milyen mintákat követünk. Az egész olyan, mint egy régészeti ásatás: a lényeg a domb alatt van. Például ne csodálkozzunk, ha néha az édesanyánkat, vagy a nagymamát látjuk tetteinkben, hiszen az ő szavaikon és tetteiken nőttünk fel. A szavaknak már önmagukban is óriási erejük van.



– Hogyan hatnak környezetünk szereplői az életünkre?

– A gyerekeknek nagyon meghatározó, hogy az első hat életévükben mit mondanak nekik. Ha folyamatosan csak azt hallják, hogy valamit úgysem tudnak megcsinálni, azt előbb-utóbb elhiszik és akként cselekednek. Van, amin lehet finomítani, de a berögzült dolgokon nagyon nehéz változtatni. Meg kell vizsgálni, mi van az adott családba belekódolva, amire a viselkedésekből következtethetünk. Az elemzést követően amolyan használati utasítást kapunk saját magunkhoz.



– Sokan tartanak attól, hogy ha lelki bajukkal szakemberhez fordulnak, megbélyegzik őket, ezért nem mennek pszichológushoz. Ezzel kapcsolatosan milyen tapasztalatai vannak?

– Aki mentálhigiénés szakemberhez fordul, az nem beteg! De ha én úgy látom, hogy szüksége van orvosra, természetesen továbbküldöm. A mentálhigiénés szakember kimondja az igazat, visszatükrözi az állapotot. Rávilágít arra is, nem biztos, hogy igazunk van. Tükröt tartok, irányt mutatok, meghallgatok, de nem okoskodom, nem adok tanácsot. Ha kell, meghallgatom huszonötször is azt, aki hozzám fordul. Nem fogom azt mondani, mint a rokonok vagy a barátok, hogy „lépjen túl rajta”. A legfontosabb, hogy megoldást keressünk még annak is, aki csupán az öngyilkosságban gondolkodik. Egyelőre szolgálatként tekintek erre a tevékenységre és „keresem” azokat, akiknek segíthetek. Nagy szükség van napjainkban erre, ám sajnos egyelőre még nem szerepelünk a köztudatban.



Előkerültek a csontvázak a Covid alatt



Váron István szerint a Covid kinyitotta a kapcsolatok szekrényeit, amelyekből előhullottak a csontvázak. – Az eltitkolt, tudomásul nem vett problémák a felszínre kerültek – mondta Váron István, aki egyre több szorongóval találkozik. – A vírus arra irányította a figyelmet, miként éljük meg kapcsolatainkat. Rákényszerítette az embereket, hogy ezekkel is foglalkozniuk kell. Ha nem mondjuk ki a problémát a másik félnek, megbetegíthet, akár bele is halhatunk, hiszen kutatások bizonyítják, hogy számos rákbetegség a lelki bajok vetülete. Addig kell kiadni magunkból, amíg még visszafordítható a folyamat. Sokan félnek attól, hogy valamit, vagy valakit elvesztenek. A Covid is ezt hozta: életerős emberek haltak meg a környezetünkben. Most pedig háború zajlik a szomszédban. Ha megéljük a gyászfolyamatot, az nagy segítségünkre lehet. A halál is az élet része, elkerülhetetlen. Meg kell tanulni nem félni tőle, ám napjainkban tabuként kezeljük. Az életet pedig gyakran nem éljük meg úgy, ahogy kellene. A legfontosabb lenne, hogy azokkal töltsünk időt, akiket szeretünk.





Fotó: Lang Róbert