– Hogy véli, Goszthony Mária odafönn, az égi műtermében mosolyogva bátorítja Önöket? – kérdeztük Andor István üvegtervező művésztől, az örökhagyó nevét viselő alapítvány kuratóriumi elnökétől.

– Minden bizonnyal. Goszthony Mária, mint az alapítvány és az alkotótelep ősalapítója azzal a nagylelkű felajánlással, hogy a családi uradalomból megmaradt kúriát és a hozzá tartozó parkot művészeti célra a magyar emberek közösségének adományozta, nemes gesztust gyakorolt. A kezdetektől arra törekszünk, hogy az adománytevő szándéka szerint működjünk. Az elmúlt évtizedekben voltak sikeresebb és kevésbé sikeres korszakok, s valószínű, ha sok minden másként alakul, előrébb lennénk, de biztos, hogy a Mária szellemisége itt van velünk, és segíti az utunkat.

– Az „üvegművészek Mekkájaként” emlegetik az alkotótelepet. Gondolom, nem volt túl könnyű a brandépítés…

– Valóban, s ennek tudatosításában nagy hiányosságaink vannak. A kulturális művészeti célok megvalósítása – szimpozion-szervezés, gyűjteménygyarapítás, kiállítások rendezése –, valamint az ingatlanfenntartás mellett tudatos brandépítésre nem volt kellő erő és figyelem, de ennek ellenére mégis pozitív kép él a hazai és külföldi alkotókban és az érdeklődők körében. Az utóbbi években szerencsére adódott lehetőség arra, hogy ezt a különleges somogyi, sőt magyar márkát erőteljesebben építsük, amelynek alapját Goszthony Mária gazdag életútja és a kortárs üvegművészet eredményei jelentik.

– Élő „glassikusok”, mint Smetana Ágnes, Kertészfi Ágnes, Buczkó György, Jegenyés János, valamint pályakezdő művészek egyaránt részt vettek s vesznek az alkotómunkában...

– Az alapítvány létrehozói a legkiválóbb magyar művészek voltak, és a mai napig sokan vállalnak tisztséget, munkát mind az alkotótelep, mind az alapítvány működtetésében. Minden évben szerveztünk szimpoziont; befogadott programok; művészek, művészeti iskolák, egyesületek, alkotócsoportok, táborozók találtak nálunk alkotási, vagy pihenési helyszínt. Tagadhatatlan: voltak nehezebb éveink, vagy fejlesztések, amikor a külső hírverés helyett magunkra, a szakmai közösségünkre kellett erőteljesebben koncentrálnunk.

– Augusztusban is benépesítik az alkotótelepet az üvegművészek. Ezúttal milyen témában folyik majd az alkotás-együttgondolkodás?

– A Bárdibükk Glass 30 jubileumi sorozat legfőbb eleme a Nemzetközi Üvegszimpozion, de ehhez számos kiállítás és nyílt nap társul. Töretlenül – ez a szimpozion címe. Glass Universitas címmel idén öt olyan művészeti felsőoktatási intézménynek is szervezünk szimpoziont a MATE Kaposvári Campusa Művészeti Karának közreműködésével, ahol bármilyen formában foglalkoznak üveggel. Az alkotótelepen alakult Fiatal Üvegművészek Egyesületének 20 + 2 éves, nálunk zajló jubileumi szimpozionjának pedig a „Lánglélek” címet adták az egykor nagyon fiatal, ma már jónevű művészek.

– Ön a kezdetektől főszervezője, amolyan mindenese a bárdibükki eseményeknek. Mi volt a legnagyobb öröme az elmúlt 3 évtized alatt?

– Az örömet okozó szakmai történések közé lehet sorolni a 2000-es évet, amikor sikerült vásárlással bővíteni az alkotótelepet, de a budapesti nagy kiállítások is ide tartoznak. Mint ahogy egy-egy jól sikerült szimpozion is, vagy éppen egy olyan munkafolyamat, amikor egy művész életművének megújításában tudtunk segíteni, ahogy ez tavaly is történt. S a szakmaiak mellett arról az örömről is lehet beszélni, mint a több mint 300 éves tölgyfa szomszédságában élni, vagy az egykori tulajdonos, idősebb Goszthony Mihály által ültetett vadgesztenyefák növényvédelmében részt venni.

– S milyen jövőt álmodik az alkotótelepnek?

– Nemrég a szentendrei Ferenczy Múzeum meghívására tartottam előadást Érték és teremtés, avagy a pincekiállítástól a hután át az üvegvíztoronyig, és tovább. A főcím utal H. Bognár Zsuzsa Goszthony Máriáról szóló, Szerep és alkotás című emlékkönyvére. A kérdés most a Bárdibükk Glass 30 jubileumi évadban nagyon aktuális, mert a visszatekintés mellett biztosítanunk kell a következő évtizedek működését. Ehhez történetünkben először idén kaptunk jelentős állami támogatást. Örvendetes, hogy nagy a szakmai érdeklődés az üvegművészet iránt külföldről és itthonról is, és saját eredményeink gazdagítása, ápolása rengeteg feladatot és lehetőséget ad. Az egykori uradalmi borospince felújításával egyesíteni tudnánk a bárdibükki Nemzetközi Üvegszimpozionon készült művek gyűjteményét és a Goszthony Mária Emlékkiállítást is vissza kell állítanunk. A sikeres jubileumi évad zárásaként, egy új korszak nyitányaként elérhetünk az üvegvíztorony elkészítéséig, ami kettős funkcióval, kilátóként és kiállítóhelyként fogadná az érdeklődőket.



Forrás: Lang Róbert

Az üveg éve

Nemzetközi szakmai összefogás eredményeként az ENSZ 75. Közgyűlése a 2022-es évet Az üveg nemzetközi évének nyilvánította. Hazánkban is egész évben kortárs művészeti és gyűjteményi kiállítások, szakmai konferenciák és workshopok mutatják be a magyar üvegművészet múltját, jelenét és jövőjét.



A kormányhivatalba készülnek

– 2000-ben kiállítássorozatunk zajlott a fővárosban, ahol az addigi gyűjteményt mutattuk be – mondta Andor István. – A régi Műcsarnokban – ma Millennium Háza – volt a kezdő helyszín, a végállomás pedig a Szentendrei Művésztelep galériája. Ehhez hasonlót terveztünk a 30 éves jubileumra, de az utóbbi évek rendkívüli eseményei hátráltatják a megvalósulást, valószínű, hogy ez a jövő évre tolódik. A jubileumi évad induló kiállítását viszont szűkebb pátriánkban rendezzük, a Somogy Megyei Kormányhivatal galériájában. Az egyik szimpozion résztvevő meghívására pedig Pozsonyban és több felvidéki városban is bemutatjuk majd a gyűjteményt.



Forrás: Lang Róbert