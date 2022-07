– Nagyon boldogok vagyunk, hogy két év szünet után országos turnén vehettünk részt – mondta ifj. Richter József, a cirkusz igazgatója, aki egy régi, családi lovasszámot is felelevenít és modernizál. – A Tiszántúlon is bemutatkoztunk, igaz, az idén már egzotikus állatok nélkül dolgozunk, az elefántok, zsiráfok, zebrák már a nagykőrösi szafariparkunkban vannak. Kutyák, lovak és púpos tevék továbbra is szerepelnek a műsorainkban. Lesznek egyedülálló produkciók, mint a Gerling csoport hétszemélyes piramisa a kifeszített drótkötélen, vagy a világrekorder zsonglőr, Michael Ferreri attrakciója. A cirkusz és a nyár legkülönlegesebb produkciója az a Cirkuszhercegnő című, háromfelvonásos nagyoperett lesz, amely augusztusban