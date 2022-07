Öt strand újult meg pályázati és saját forrásból a 2022-es főszezonra. Július közepétől a város legnépszerűbb szabad és fizetős strandján már használhatják a vendégek az új öltözőket és értékmegőrzőket, kerékpárpontokat, napozóágyakat és padokat, UV mérő berendezést, valamint az akadálymentesített vizesblokkokat, öltözőket és vízbe emelő lifteket is. Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője és Lengyel Róbert, Siófok város polgármestere közösen adta át a fejlesztéseket az Ezüstpart szabad strandján. A beruházás 148,4 millió forint támogatásból, és 33,8 millió forint saját erőből készült el. Három új mobilszínpadot is építettek, és az Újhelyi strandon megvalósult egy új, modern játszótér. A biztonság érdekében az egyes helyszíneken mentőmellényeket helyeztek el, és a vízimentéshez egy katamaránhajót is beszereztek. A beruházás hozzájárul a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők integrációjához, és lehetővé teszi számukra a Balaton és a strandolás adta élmények elérését. Az öt helyszín az Ezüstpart szabad strand, az Újhelyi strand, a Nagystrand, az Aranypart szabad strand és a Sóstói strand.