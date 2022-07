A Magyar Agrár- és Élettudományi egyetemen kevesebb mint két hónap múlva induló felsőoktatási képzések hivatalos ponthatárai napvilágot láttak.

Idén a Művészeti és Művészetközvetítési képzésén a legmagasabb ponthatár 400 volt a látványtervezői szakon. Míg a legkevesebb a 360 volt a színművészeti képzésen.

A műszaki informatikán a legmagasabb a műszaki menedzser képzésre kellet 378 ponttal, míg a programtevező informatikusra elég volt 255 pont.

A gazdasági intézetre a legmagasabb pontszám 326 volt a műszaki menedzser képzésen.

A Pedagógus és Bölcsészettudományi irányultságú felvételizők is magas pontszámokra számíthatnak, mert a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra beadott felvételiknél is 322 volt a ponthatár, míg a legkevesebb a gyógypedagógiára kellett 280-as számmal.

forrás: felvi.hu