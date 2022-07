Az édes alkotások január és június között a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott szakköri foglalkozásokon készültek. Sall István polgármester lapunknak elmondta, a résztvevők teljesen kezdőként vágtak bele a mézeskalács-készítésbe. Sok új információt sajátítottak el gyakorlat közben és az online tananyagok segítségével.

A szakkörösök négyféle tésztával dolgoztak. Készítettek ütőfás, magfelrakásos, puha mézeskalácsot és mézes puszedlit is. Díszítettek cukormázzal, magvakkal és kipróbálták a színes felületkezelést is. Az alkotók a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörhöz, a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó figurákat, anyák napi szíveket és egy mézeskalácsfalut is készítettek. Utóbbi kompozíció harminc lakóházból és egy templomból áll. Sall István hozzátette, a szakkör célja az volt, hogy a koronavírus-járvány után újraindítsák a közösségi életet a településen. A mézeskalács-kiállítást július 20-ig lehet megtekinteni.