Lassan teljesen megújul a Kaposvár és Fonyód közötti 6701-es számú út. Az elmúlt években több helyszínen is felmarták az aszfaltot és újraburkolták az utat. Vannak azonban olyan szakaszok, amelyekhez eddig még nem tudtak „hozzányúlni”. Ilyen az öreglaki és a kisberényi bekötő út közötti rész, ahol már hetek óta dolgoznak a munkagépek. A 416 millió forintos beruházással a nyáron végez a kivitelező.

Ugyanennek az útnak a jutai szakasza is megújul 750 méter hosszan. A napokban kezdődött beruházás több mint 170 millió forintba kerül. Major János Juta polgármestere érdeklődésünkre elmondta, régóta várnak arra, hogy a több helyen megsüllyedt utat újraaszfaltozzák. Egy korábbi szennyvíz-elvezetési munka miatt 2010 környékén fel kellett törni az utat, amelynek az állapota az évek alatt folyamatosan romlott. A település vezetője hozzátette, türelmet kérnek a közlekedőktől, az út várhatóan az őszre készül el.

Vízvár kül- és belterületi útján 4 és fél kilométer hosszan zajlanak a burkolatfelújítási munkálatok. A mintegy 700 millió forint értékű beruházással jól halad a kivitelező – mondta el megkeresésünkre Kozma László a falu polgármestere. – Örülünk annak, hogy megújul az út, mert amióta az 1960-as években megépült, azóta csak foltozgatták a hibákat – mondta a település vezetője. – Amíg működött a kavicsbánya, addig a nagy gépek folyamatosan erre jártak, az út minősége pedig csak romlott. Várjuk már, hogy elkészüljön a beruházás, mert akkor a település környékén végre rendbe lesznek az utak – hangsúlyozta Kozma László.

Forrás: Muzslay Péter





Több ezer tonna melegaszfaltot használnak el

A 6505-ös számú Kaposvár-Szántód összekötő úton, Magyaratád külterületi szakaszán is elkezdték felújítani az utat. A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program mintegy 420 millió forintos beruházásából, több mint 2200 méter hosszan valósul meg. A Magyar Közút Kommunikációs osztálya megkeresésünkre elmondta, a megyében folyamatban van még a 6623-as számú Lad-Középrigóc összekötő út 3 és fél kilométeres szakaszának felújítása is. Ezt a társaság saját gépei végzik és a beruházáshoz csaknem 2600 tonna melegaszfaltot használnak fel. Hozzátették, idén a 6505-ös Kaposvár–Szántód összekötő úton 1200 méternyi szakaszt újítottak fel. A kötcsei bekötőutat is korszerűsítették mintegy 4 és fél kilométer hosszan. A közút szakemberei 3536 tonna melegaszfaltot építettek be az útszakaszba.