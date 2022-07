Fasírozott, petrezselymes burgonya és köményes leves volt a keddi ebéd a somogyjádi iskolában működő konyhában. Zoltán kerékpárral érkezett a menüért. – Minden nap jövök az ebédért, szeretem a mait is, de a kedvencem a bolognai spagetti – mondta el a helyi általános iskolás. Vele együtt összesen 75 gyermek részesül nyári étkeztetésben. – Somogyjádon eljönnek az ebédért az iskola ebédlőjébe, Alsóbogátra, Eddére, Osztopánba, Jutába szállítjuk éthordóban az ebédet a gyerekeknek, az ételt a falugondnokok házhoz viszik – mondta el Lőrinczné Kiss Ilona, Somogyjád polgármestere. Hozzátette: azt tapasztalják, hogy aki a jogosult az ebédre, szinte kivétel nélkül élt ezzel a lehetőséggel. – Sok családban dolgozik az anya és apa, nincs idejük meleg ételt készíteni ebédre, valamint anyagilag is nagy segítség a számukra, hiszen magasak a nyersanyagárak és emellett víz és gázköltség is egy teher – emelte ki a polgármester.

Kisbajomban ötvenkét gyermek kap ingyenes ebédet a szünidő alatt. – A falugondnoki busz hozza az ételt a kutasi iskola főzőkonyháról és az óvodánál vehetik át fél 12 és dél között – mondta el Szelidné Gerencsér Angyalka, Kisbajom polgármestere. Hozzátette: a jogosultak kivétel nélkül minden nap felveszik az ebédet, nagyon nagy segítség a hátrányos helyzetű családoknak.

A kaposvári önkormányzat július 4-e és augusztus 31-e között biztosítja a szociálisan rászoruló gyermekek számára a napi egyszeri ingyenes meleg ételt. Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a városi szociális iroda vezetője: 119 gyermeknek igényelték az ebédet és eddig 110 jogosult szülője vette át az ékezésre szóló jegyet. – A törvény szerint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kaphatnak meleg ételt, de Kaposváron évek óta az összes gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek biztosítjuk a térítésmentes étkezést – emelte ki az irodavezető. Hozzátette: a Kodály iskolában helyben fogyaszthatják el az ebédet, elvitelre a Szociális Gondozási Központban, a Madár Utcai Tagóvodában a Tar Csatár Központi Óvodában, a Szigetvár Utcai Idősek Klubjában lehet igénybe venni a szünidei nyári gyermekétkeztetést. Az ukrán menekült gyermekek is jogosultak az ingyenes ebédre, de még nem érkezett igénylés tőlük a városi önkormányzathoz.

Forrás: Kovács Tibor

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint 2016. január 1-jétől az önkormányzatoknak kötelező feladata az intézményen kívüli szünidei étkeztetés biztosítása a nyári, a téli, a tavaszi és az őszi szünetben. A területükön élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek (5 hónapos kortól 18 éves korig) meleg ebédet kell biztosítaniuk. 2022-ben országosan szünidei támogatásban 97 211 gyermek részesül, Somogy megyében 4540 gyermek kap ingyenesen ebédet.