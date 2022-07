Az Európa Napja alkalmából a játékos feladatok mellett egy 13+1 TOTÓ-t is kitöltött közel 80 fő, amiket felküldtek a központba Budapestre. Közülük sorsolták ki a nagyatádi nyertest. A szervezőmunkában kivette részét a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) is, mint fenntartó.

A kerékpárt ma adták át a nyertesnek Nagyatádon. Strauszné Bergovecz Ágnes, a kerékpár új tulajdonosa elmondta, hogy hat éves lányukkal a madarak és fák napjára utaztak a Desedára. Ott hallottak a feladatok közt a nevezetes TOTÓ-ról, amit ki is töltöttek férje hathatós segítségével. Ahogy mondta, elég nehéz kérdésekkel találkoztak, de szerencsére tisztában voltak az közösség alapításának évfordulójával, a korábbi vezetőkkel kapcsolatban, így bíztak a sikerben. Ám nem akartak hinni a fülüknek, amikor telefonon keresztül megtudták, a kerékpárt is megnyerték. A jövőt illetően, valószínű, édesanyja bevásárlásait is segíti a kerékpár, valamint néha ős is azzal megy munkahelyére.