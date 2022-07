Ezért újabb jótékonysági koncertet szervezett, ezúttal egy kétéves leukémiás marcali kisfiú gyógykezeléséért. A nemes célnak három zenész ismerősét is megnyerte, akik örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az Európa Park szabadtéri színpadán szervezett programban Pál „Elvis” Csaba énekelt, Ángyán Miklós gitározott, Horváth Erika szintén énekelt, Budai Róbert szaxofonozott.

Budai Róbert érdeklődésünkre elmondta, nagyon megérintette a kisfiú sorsa és a betegsége, ezért úgy döntött, hogy jótékonysági koncerttel megpróbál rajta valamelyest segíteni. A segélykoncert bevételét, 89 ezer forintot a rendezvény után át is adta a beteg kisfiú édesanyjának. Mint megtudtuk, a kisgyermeknek a leukémia mellett enyhe fokú agysorvadása is van, amit különféle terápiákkal, fejlesztésekkel Pécsen kezelnek. Budai Róberttől tudjuk azt is, hogy a bátor fiúcska mostanra már több kemoterápiás kezelésen is szerencsésen túl van. A marcali zenész bízik abban, hogy közreműködésével sikerült az érintett családot támogatnia, bátorítania ebben a nem könnyű helyzetben.