Közel félezer hallgatót vettek fel a A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusára. Gombos Péter, az oktatási intézmény általános főigazgató-helyettese elmondta: az országban náluk volt a legmagasabb a felvételizők átlagpontszáma a gépészmérnök szakra. Hozzátette: a Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ legmagasabb ponthatára 400 volt a látványtervezői szakon, de népszerű volt a színművész képzésük is. A Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ esetében a legmagasabb, 322 volt a ponthatár a levelezős csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon. Az agrárszakok közül az állattenyésztő mérnöki képzésre kellett a legtöbb pont, 334, sokan jelentkeztek a lótenyésztő, lovasspot szervező agrármérnöki képzésükre is. A gazdasági képzések közül a kereskedelem és marketing szakra 400 pont volt a belépő. A természetvédelmi szakok közül az angol nyelvű vadgazda mérnöki képzésre 409 pont volt a követelmény. – Idén szeptemberben újdonságként indul a gyermekkultúra mesterszak, amelyre csecsemő-és gyermekgondozó, vagy gyógypedagógiai vagy tanító diplomával rendelkezők jöhetnek, valamint a pótfelvételi eljárás keretében levelezős, államilag támogatott élelmiszermérnök szakra is jelentkezhetnek – emelte ki Gombos Péter: Megjegyezte: az általános felvételi eljárás július 21-én lezárult, de a hónap végén a kaposvári campus is meghirdetheti szakjaikat a pótfelvételi eljárásban, lesznek köztük államilag támogatott képzések és kiemelt ösztöndíj lehetőséggel indított képzések is.