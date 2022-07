Az elmúlt hetek trendjeit figyelemmel követve már számtalan város vezetett be víz korlátozást Somogy megyében is. Szita Károly Kaposvár város polgármestere a KaposvárMost-nak adott interjújában kiemelte, hogy jelenleg van és a közeljövőben is lesz elég víz az itt élők számára, amit kilencven kútból álló víz bázisból tartanak fenn. Ugyanakkor megemlítette azt is, hogy a saját vízbázisnak köszönhető az is, hogy az ország legalacsonyabb vízdíjait fizethetjük a városban.