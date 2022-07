A mai napig tart foglalkozásokat, minden hétfőn és csütörtökön aerobikórákat. Legutóbb a háza terasza volt az edzés helyszíne, a legfiatalabb résztvevő 47 éves, a legidősebb 67 éves volt a csapatban. A táplálkozására odafigyel, de azt mondja, hogy bármit ehet, nem hízik tőle, ezért este 10 órakor is képes szalonnázni, ha éhes. Márpedig a sok mozgáshoz kell az energia.

– Akkor vagyok beteg, ha nem mozoghatok! – mondta nevetve az idős hölgy. – Öt percet nem tudok tévézni, mert hozom a szőnyeget és hasizmozok. Örök életemben ezt csináltam, hiszen testnevelő tanár vagyok. Soha nem ültem le az órákon, sőt gyakran beálltam focizni a fiúkhoz, ha kevesen voltak. Meccseket is mindig úgy vezettem, hogy drukkoltam a csapatoknak.

Mindössze nyolc-tíz éves lehetett, amikor eldöntötte, hogy felnőttként ezt a hivatást választja. Az emlékei arról szólnak, hogy már az általános iskolában is szaltóznia kellett a tornaterem kemény szőnyegén. Vajszlón éltek, ahol édesapja állomásfőnök volt a vasúton. Később a siklósi gimnáziumba járt, ahol rengeteget sportolt, jó tanulónak és jó sportolónak számított. Földrajz–testnevelés szakra készült a tanárképzőbe, de Zádori Tibor tanára biztatására beiratkozott a Testnevelési Főiskolára. 1964-ben végzett, és ezután jött Barcsra, mint testnevelő tanár. Férje Babócsán kapott állást testnevelőként, később a barcsi és a babócsai diákok között nagy sportverseny bontakozott ki.

Emi néni nyugdíjba vonulásáig a barcsi gimnáziumban tanított, és generációkat nevelt a mozgás szeretetére. Amikor edzés közben panaszkodtak a fiatalabbak, ha erősítő gyakorlatokat kell végezni, mindig azt mondta nekik, ha már most nem bírjátok, akkor mi lesz veletek nyolcvan évesen?

Forrás: Muzslay Péter





Férje kondiba jár



Férje, Kovács István 84 évesen is lejár a konditerembe baráti társaságban, mert fontosnak tartja, hogy öregségére senki se gubózzon be, hanem keresse mások társaságát, mert az erősíti az embert. Ő a testnevelő szak mellett elvégezte a filozófia szakot is. Atlétikaedzőként is eredményesen dolgozott sok éven keresztül. Napjainkban a házaspár nagy szeretetben és egészségesen él barcsi házukban, és amíg az erejükből futja, nem adják fel a sportolást.



Forrás: Muzslay Péter

Előtte az utódai



Gyermekei, Gábor, Emília és Réka valamennyien a testnevelői pályán helyezkedtek el, bár egyesek némi kitérővel. Mind remek sportolók lettek, Gábor ifiválogatott volt atlétikában, Réka ifjúsági vb-n bronzérmet nyert Lisszabonban, ő tornászként, atlétaként és kosárlabdázóként is jeleskedett. Emi néni nyugdíj után is tanított még testnevelést a lakócsai általános iskolában és a szakképzésben. Nyolc éve fejezte be a gyerektorna oktatását, és sokáig úszást is tanított.