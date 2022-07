A húsz éves Benkovics Donát nagy erővel dagasztotta a rétestésztát a XXI. rétesfesztiválon. Bár a fiatalember az első rétesfesztivált követő évben született, mégis nagy tapasztalattal rendelkezik, ami a sütést illeti.

– Családom hölgytagjaitól tanultam a réteskészítés csínját. Mindenkitől más praktikát lestem el, és vegyítettem azokat. Keltrétest is tanultam – mondta Benkovics Donát, aki csapatával szilvás-fahéjas rétest készített.

– A jó rétes titka a türelem – mondta Nagy Lajosné, aki Balatonszentgyörgyről érkezett a Margaréta Nyugdíjas Egyesület színeiben. – Egy csepp ecetet érdemes tenni a langyos vízbe, meg egy tojást, de az sem baj, ha tojás nincs – mondták a csapat tagjai, miközben hártyásan vékonyra nyújtották a rétestésztát, amelyet túrós, káposztás, meggyes, tökös-mákos, mákos-meggyes töltelékkel láttak el. Majd a kemencébe került a versenydarab, onnan pedig a zsűri tányérjába.

– Nem kaptunk központi szempontrendszert, hogy mi alapján döntünk, de gyakorlott zsűritag vagyok. A látvány is döntő lesz, de azt is nézem majd, hogy nincs-e agyonsütve, mert akkor kiszárad – sorolta Gálné Jáger Márta, Mesztegnyő díszpolgára, aki szerint sok múlik az alapanyagokon is, amit a réteskészítésnél felhasználnak. - A káposztás rétes a kedvencem – tette hozzá. Az eseményen egyszerre több zsűricsapat is felállt a különböző kategóriákhoz.

– Külön értékeljük a hagyományos túrós, káposztás, mákos, gyümölcsös, diós, különleges, és kelt réteseket – mondta Kövesdiné Panyi Antónia, a rendezvény főszervezője, aki azt is elárulta, hogy két év kimaradás után kellett újraéleszteni a rendezvényt, amelyen idén is különleges réteseket kóstolhatott a zsűri: spenótos és csülkös-káposztás is megmérettetett.

– Sok -féle rétest hoztunk, van közöttük csülkös rétes is. Előre megsütöttük éjjel, mert nem ismerjük az itteni kemencét, nem bízunk benne – mondta Szabóné Székeli Erzsébet, aki a Somogysámsoni Polgárőrség képviseletében hozott a rendezvényre réteskóstolót. Gáspár Dániel családjával érkezett a rétesfesztiválra.