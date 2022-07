Radírozzuk ki a különbségeket! elnevezéssel idén is meghirdetette iskolatáska- és tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat július 15. és augusztus 15. között. A cél, hogy legalább 700 diáknak tegyék örömtelivé a tanévkezdést. A támogatott diákok között nemcsak magyar, hanem kárpátaljai gyermekek is vannak. A programot pénz és tárgyi adománnyal is lehet segíteni. A legnagyobb szükség iskolatáskára, füzetre, tollra, ceruzára, tolltartóra, festékre és tornazsákra van. A református szeretetszolgálat több felső tagozatos és gimnazista fiatalt is támogat, ezért arra kérik az adományozókat, hogy a számukra megfelelő tanszerekkel is támogassák a gyűjtést.

A tárgyi felajánlásokat a támogatók július 15-től személyesen is leadhatják a Magyar Református Szeretetszolgálat országos irodáiban. Augusztusban pedig országszerte több helyszínen áruházi gyűjtéseken is csatlakozni lehet a kezdeményezéshez. A pénzadományokból a szeretetszolgálat munkatársai vásárolnak majd olyan eszközöket, amelyekből kevesebb felajánlás érkezett. A kezdeményezéshez az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, a 1358-as adományvonalon és banki átutalással lehet csatlakozni. Az összegyűlt adományokat a szeretetszolgálat még az iskolakezdés előtt eljuttatja a rászoruló családoknak.