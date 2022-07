Minden pályának különböző neve volt a versenyen. A Torony, a Nádas, a Róka és az Őz elnevezésű pályák Balogh Tamás elmondása szerint vagy a korong jellegzetes röppályája, vagy az álló célok alakja, képe miatt kapta ezt a nevet. Minden versenyzőnek mindegyik pályát meg kellett lőnie, a végeredménybe, minden pálya eredménye beleszámított. A versenyfeladatokat egy klasszikus, az olimpiai versenyeken is megszokott skeet pálya is színesítette.

– Erre a versenyre most hatvanhat fegyveres sportoló nevezett – folytatta a verseny szervezője. – Négy fős csapatokban és egyénileg is lehetett indulni a versenyünkön, az értékelés is ez alapján történt. Nem titkolt célunk, hogy a verseny sportértékén felül az erdőgazdaságok közötti jó kapcsolatot is ápolni szerettük volna ezzel az izgalmas megmérettetéssel, valamint a már kialakult baráti kapcsolatokat is ápoltuk vele, előzetes terveink szerint. Ez a családias, baráti hangulatból kiindulva, amit a versenyen bárki tapasztalhatott, egészen bizonyosan megvalósult.

– Egy pályát sikerült már leküzdenem, de szerintem egy nagyon izgalmas és változatos versenyen vehet részt minden induló – szakította meg versenyét kérdésünkre válaszolva Szabó Tamás versenyző. – Azt gondolom, hogy aki gyakorlott lövő, annak nem lesznek túl nehezek a pályák. De nem is az a cél, amellett, hogy a versenynek azért van tétje, inkább, hogy mindenki jól érezze magát, és egy kellemes napot töltsön a többiek társaságában.