– Két kutyát hoztak hétfőn hozzánk normál kezelésre, mindössze öt-tíz percet vártak az utcán, mert tele volt a klímás váró és hőgutát kaptak az állatok – mondta el Gippert Róbert, kaposvári állatorvos. Hozzátette: a kutyafajták közül a buldog típusúak a legérzékenyebbek a melegre. Megjegyezte: egy normál egészségügyi állapotú állatot is megvisel ez az időjárás.

Az érzékenyebb kutyafajtákat ne sétáltassuk a melegben, napközben klímás helyen tartsuk őket. – A tünetek hamar jelentkeznek, mint a zihálás, véres hasmenés, ájulás, epileptikus görcsök, ilyenkor azonnal vizes törölközőkkel kell hűteni az állatot és ha nem javul, akkor elvinni orvoshoz, mert ha a testhőjük 42 fokot tartósan eléri, akkor maradandó károsodás alakul ki – emelte ki Gippert Róbert. Megjegyezte: nem csak a kutyákat, hanem a haszonállatokat is megviseli a nagy hőség. – Létkérdés a folyamatos vízellátás és az árnyék biztosítása, védeni kell őket is a hőguta ellen – mondta el az állatorvos. Például, ha egy ló erősen izzad és a kinti hőmérséklet magas, akkor a vízfogyasztása akár 70 liter is lehet.

Nem csak a gazdinak, a kutyának is kell a felfrissülés.

Forrás: Muzslay Péter

Napvitorlák, napernyők adnak árnyékot ott, ahol nincsenek fák a kaposvári Kutyatár Egyesület telepén. Naponta többször locsolják a kenelek tetőszerkezetét, a betonozott területeket és ahova lehetett, oda párakapukat szereltek fel és egy kisebb medencében is hűtik a négylábúakat. – A betegek mellett a fiatal és idős kutyákat viseli meg a legjobban, a szívféreggel kezelt állatunk a konténerházban van, amelyet klímával tudunk hűteni – mondta el Boncz Edit, az egyesület elnöke.

Kiemelte: több mint kétszáz kutya van náluk, folyamatosan kapják a hívásokat, hogy pár hetes babakutyákat találnak a szántókon, dobozokban közterületeken, de a menhely elé is tettek már ki kicsi állatokat. Kéri a lakosokat, hogy járjanak nyitott szemmel és ha a napon láncon tartott állatot látnak, próbálják a tulajdonos rábeszélni, hogy helyezze árnyékba állatát, valamint folyamatosan lássa el hideg ivóvízzel.