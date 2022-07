A Somogyi Huszárok bevonulásával kezdődött a városi ünnepség szombaton, melynek a Széchenyi Ferenc Gimnázium adott otthont. Ezután Kertész Attila Liszt-díjas karnagy vezényletével a Bárdos Lajos Vegyeskar lépett fel.

– Hívő ember vagyok. Hiszek abban, hogy európait az európaival, magyart a magyarral, barcsit a barcsival nem csak a közös föld köti össze – mondta ünnepi beszédében Koós Csaba polgármester. Hozzátette: a valahová tartozás nem csak a tulajdonról, nem csak pénzről, nem csak jogokról, hanem kötelességről, közös értékről és a minket elválasztó különbségekről, a felelősségről is szól. – Mert nem vagyunk egyformák, s ez így van jól, de bármit gondolunk is a világról, egy dolgot nem szabad elfelejtünk: szónak és tettnek súlya van – húzta alá a településvezető.

Barcs négy év alatt 4,2 milliárd forintot költhetett fejlesztésre és most újabb négymilliárd forintnyi tervük nyert. A polgármester megköszönte Szászfalvi Lászlónak, a térség országgyűlési képviselőjének segítségét, s rámutatott: minden beruházás az ott élők javát szolgálja. A koronavírus-járványra utalva azt mondta, Barcs megmutatta, hogy mekkora a közösség ereje. A pandémia idején sem a leépítés, hanem a dolgozók megtartása volt a fő cél. S külön köszönetet érdemelnek a helyi gazdasági élet szereplői, akik az ínséges időben is fizették az adóterheket.

Példaértékű, lelkiismeretes tevékenységükért négyen részesültek elismerésben, Balázsné Vástyán Krisztina címzetes főjegyző ismertette a díjazottak pályafutását.

Barcs Városért díjat kapta a Barcs Média szerkesztősége, Rideg Gábor, a Barcsi Dráva Coop Zrt. termelési igazgatója és Varga Ilona, a Barcsi Szociális Központ nyugdíjba vonult igazgatója. A Barcs Szolgálatáért elismerést Tarlós István tűzoltó ezredesnek, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettesének ítélték.



Gyarapodó város



– Városunk történetét olvasva sok háború köszön vissza a lapokról – hangsúlyozta köszöntőjében Koós Csaba. – Ármány és árulás, újjáépítés, kitelepítések, családok szétszakítása. A sorsokat, tragédiákat olvasva az ember szinte vágyódik a nyugalomra. A béke törékeny, de annál értékesebb dolog. Megtartani, s megteremteni a legnagyobb győzelmekkel ér fel.

A polgármester a városnak és az összes barcsinak sok-sok békés, gyarapodással teli évtizedet kívánt.



Eljöttek a barátok



– Barcs élő közösség, összefog, s egységet alkot – emelte ki Szászfalvi László ország­gyűlési képviselő. Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is részt vett a városnapi ünnepségen, s Barcs testvértelepülései is képviseltették magukat. A szlovákiai zselízi, a németországi sinsheimi küldöttségen kívül a székelyudvarhelyi delegáció tagjai is együtt ünnepeltek a rendezvényen, ahol a Kis-Boróka Táncegyüttes műsora nagy sikert aratott.