Az utolsó búzatáblákat aratták a napokban Szentgáloskér környékén.

– Hektáronként 7,5 tonna a termésátlag, nálunk tavaly is hasonló volt – mondta el Pásztohy András, az Agrária Zrt. elnöke. – Búzát 315 hektárra, repcét 255 hektárra vetettünk, utóbbi termésátlaga 3,5 tonna hektáronként. Jobb helyzetben vagyunk, mint az alföldiek, mert nálunk több csapadék volt, de a nagy hőingadozások sem tesznek jót a növénynek. A napraforgónak és a kukoricának pedig még nagyon kellene az eső – jegyezte meg az elnök.

Végeztek a búza betakarításával Magyaratádon és környékén is. – Hektáronként 6,3 tonna a termésátlag idén, ami nem sokkal, de kevesebb, mint tavaly – mondta el Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke, majd hozzátette: a búza minőségét már laborban vizsgáltatják. – Jelenleg zajlik a minőségmeghatározás, és ennek ismeretében tárgyalunk majd a kereskedőkkel – mondta. – Annyi biztos, hogy magasabb lesz a felvásárlási ár, mint tavaly, amire nagy szükség van, mert termelési költségeink óriási mértékben emelkedtek – emelte ki Lackovics Sándor, aki arra is figyelmeztetett, hogy az aszály miatt már furulyázik a kukorica levele, nagy szükség lenne csapadékra.

– Somogy megyében 50 ezer 114 hektárnyi területre vetettek búzát idén, 49 ezer 300 hektáron már befejeződött a betakarítás – mondta el Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Hozzátette: átlagosan 5,8 tonna búzát arattak hektáronként a gazdák Somogyban.



Komoly gond a rendkívüli aszály



A Gabonatermesztők Országos Szövetségének tájékoztatása szerint a megemelkedett inputárak, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai a háborús helyzettel karöltve kihívásokkal teli évet eredményeztek a gazdáknak Somogyban is. A szakemberek előrevetítették azt is, hogy az őszi kapásnövényekre még várhatóan komoly kedvezőtlen hatást gyakorol a továbbra is fennálló rendkívüli aszály. Van olyan terület az országban, ahol mindössze kéttonnányi búzát tudtak hektáronként betakarítani. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár a közelmúltban jelentette be, hogy a hazai, 2,5 millió tonnányi éves őszibúza-kereslet kielégített, és egymillió tonnányi exportárualap lesz idén. Nem csak hazánkat sújtja a csapadékhiány, Spanyolország, Németország, Franciaország is hasonló helyzetben van.





Fotó: MW