A mintegy harminc méter magas Várdombon mélyre kellett ásni ahhoz, hogy az épületek maradványai előkerüljenek. A második szezont kezdték meg az idei nyáron itt a régészek, és még kell pár év a feltárások végéig. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyertek forrást a munkákhoz, és a berzencei önkormányzat biztosította hozzá az önrészt. A tervek szerint a munkák végén rekonstruálják a talált falszakaszokat, hogy megóvják a jövőnek. Ahhoz képest, hogy a munkák előtt a felszínen semmi sem látszott a falakból, már sok falszakaszt feltártak. A korabeli altalaj mélyen húzódik, és sok földet meg kell mozgatni, hogy a legkorábbi, késő középkori rétegeket is tudják érni. Néhol két méter magas falak húzódnak a domb felszíne alatt. Georadaros felmérésekből sejtik, hogy hol álltak épületek a vár területén, de ezeket a helyeket még nem bolygatták a régészek. Mostanáig a vár délnyugati oldalát ásták végig, ahová tornyot és bástyát is építettek a védői. A régészek több pusztulás nyomait is elkülönítették a földrétegekben, ezeket a felgyújtásokhoz lehet kötni, mert legalább háromszor leégett az erősség.

Izgalmas története van a berzencei várnak

A berzencei vár a XV. század közepén tűnik fel a forrásokban. Először a Berzenczei család várkastélyaként, udvarházként említik a krónikák. Az évek alatt fokozatosan építgették és erősítették. A vár fontossága Mohács után nő meg, amikor a török veszély miatt beillesztik a végvári rendszerbe.Jelentősnek számító haderő, majdnem négyszáz katona állomáshelye volt sokáig. 1566-ban Szigetvár elestének hírére a berzencei vár őrsége feladta és felgyújtotta a várat, de a török újjáépítette és megszállta. Kétszer került újra magyar kézre, először a 15 éves háború alatt, majd 1664-ben, amikor Zrínyi Miklós téli hadjárata során felszabadították, de akkorra jelentőségét már elvesztette. A magyarok ismét feladták és felgyújtották, és a mostani ásatások eredménye alapján már nem is építették újjá. Néhány hónappal ezelőtt emléktáblát avattak Zrínyi téli hadjáratának emlékére a Várdomb alján.