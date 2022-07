Minden elágazóban, amelyre a kerékpárút megy, ott barna színűre festet faoszlopokra rögzített bringákat tettek ki. Nyitrai István, Bőszénfa polgármestere elmondta: szerettek volna egyedi útjelöléseket a településre és a közösségi oldalon tettek közzé felhívást, hogy régi bringákat keresnek.

- Van köztük nyolcvan-kilencven éves kerékpár is régi bőr üléssel, színes abronccsal, de megtalálható az összecsukható kemping, a Csepel bicikli is – tette hozzá a polgármester. Kiemelte: a helyieken kívül kaptak bringákat Antalszállásról és Nagyberkiből is. Létrehoztak kerékpáros szelfipontot is, ahol bárki fotózkodhat a régi bringákkal a háttérben. Bíznak abban, hogy a különleges útbaigazító táblák elnyerik az arra járó turisták tetszését.