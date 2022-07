Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Szövetségének elnöke, a megmérettetés főszervezője elmondta: az ÁKOVITA az „AQUA vitae” latin kifejezésből ered, mely az élet vizét jelenti és Károly Róbert király felesége által használt, történelmi emlékeinkben először említett párolt szeszesital gyökeréig nyúlik vissza.

A versenyre mintegy 280 nevező 1260 kereskedelmi-, bérfőzetett- és magánfőzött tételével nevezett be. Öt somogyi magánfőző több, mint 60 párlatával képviseltette magát A 32 főből álló szakértő zsűri 2 napon keresztül értékelte a versenymintákat, melynek során 255 arany, 366 ezüst, 313 bronz minősítést, valamint 10 champion (kategória győztes) díjat osztott ki.

A kaposvári Gyenesei Pálinkárium 10 aranyérme mellett 9 ezüstöt kapott. A feketeberkenye párlatuk a bogyós kategóriában bizonyult a legjobbnak. A porrogi Madarász Zoltán magánfőző fekete noah szőlő párlatát választotta a zsűri a szőlő kategória legjobbjának, champion díjjal jutalmazta. Emellett 5 arany, 4 ezüst és 3 bronz minősítést szerzett.

A barcsi Tóth Tamás Csaba 6 arany, 5 ezüst, 2 bronz érmet nyert. A somogyudvarhelyi Sass Tamás 4 arany, 4 ezüst, 5 bronz minősítést kapott. A berzencei Stelkovics Péter gyűjteménye 2 arany, 3 ezüst és 1 bronz éremmel bővült. Jakab István, az országgyűlés alelnöke a köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a a pálinka a magyar emberek lelkületét is tükrözi, a verseny pedig a nemzeti összetartozást erősíti. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke arra buzdította az erdélyi pálinkakészítőket, hogy tanuljanak, fejlődjenek, fogyasszanak kevesebb, de sokkal jobb minőségű pálinkát. Madarász Zoltán, a somogyi agrárkamara elnöke kiemelte: a megyénkben termett gyümölcsök, illetve a belőlük készült párlatok az anyaország minden táján és már Székelyföld szívében is bizonyították, hogy igazi kincsek, amely készítése során a főzők a lelküket is beleteszik.